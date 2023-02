Modà, canzone “Lasciami” a Sanremo 2023/ “L’amore è sempre protagonista nella nostra musica”

Modà tra i big di Sanremo 2023 con il brano “Lasciami”

I Modà tornano in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lasciami”. La band di Kekko Silvestre è alla terza partecipazione alla kermesse canora italiana dopo il grande successo nel 2011 con il brano “Arriverà” con Emma Marrone con cui si classificarono al secondo posto alle spalle di Roberto Vecchioni. Nel 2013 tornano in gara, da soli, con il brano “Se si potesse non morire” classificandosi ancora sul podio, ma questa volta al terzo posto. Che dire: non c’è due senza tre per la band italiana pronta a puntare al podio in un anno, il 2023, che si preannuncia importantissimo per la loro carriera.

La band dei Modà, infatti, subito dopo la partecipazione alla 73° edizione del Festival della Canzone italiana saranno impegnati in un lunghissimo tour che li vedranno protagonisti nei principali teatri italiani per la prima volta accompagnati da una orchestra. Tantissime le date annunciate a cui se ne aggiungeranno delle nuove per via dei sold out registrati.

Chi sono i Modà? 20 anni di carriera a Sanremo 2023

La partecipazione dei Modà al Festival di Sanremo 2023 arriva in un momento importante della loro carriera, visto che quest’anno festeggiano 20 anni di attività musicale. Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) sono tra le band italiane di maggior successo e possono contare su: 1disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro. Senza contare i tour sold out in giro per l’Italia.

Intanto lo scorso venerdì 28 ottobre i Modà hanno pubblicato l’ultimo singolo “Finisce sempre così”, che ha anticipa l’uscita di “Buona fortuna – Parte terza” pubblicato lo scorso 11 novembre. Al centro della loro musica c’è sempre l’amore: “è sempre protagonista nella nostra musica così come nella nostra vita. Finisce sempre cosi” è la fotografia della pazzia provocata dall’amore, la storia di un uomo che per la prima volta si ritrova innamorato follemente, lui che non aveva mai provato per nessuna prima questi sentimenti si rende conto che la sua vita è cambiata grazie alla donna di cui si è innamorato”.











