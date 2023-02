SANREMO 2023, STREAMING VIDEO RAI PLAY/ Diretta tv seconda serata: dove seguirlo

Festival di Sanremo 2023, seconda serata: diretta streaming in TV e su tutti i dispositivi mobili

La grande festa intorno al Festival di Sanremo 2023 è ufficialmente partita e per chi volesse riuscire a non perdersi neanche un minuto della seconda serata abbondano le opzioni per la diretta streaming. E’ infatti possibile seguire la kermesse canora grazie a diversi supporti digitali e interattivi, disponibili sia da smartphone che direttamente in TV. Lo spettacolo del Festival di Sanremo sarà innanzitutto in diretta come sempre su Rai Uno a partire dalle ore 20.45; il programma è inoltre disponibile anche tramite l’applicazione ufficiale Rai Play direttamente dal proprio smartphone, PC o TV Smart.

Dopo il successo della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2023 con Amadues e Chiara Ferragni – con la partecipazione di Gianni Morandi – alla conduzione, per la seconda serata della kermesse canora l’onore della co-presentazione passerà a Francesca Fagnani, volto noto della trasmissione “Belve”. Come per la prima serata, la diretta, disponibile sia dai dispositivi mobili che in TV, durerà circa 5 ore concludendosi dunque intorno alle 2.00.

Diretta streaming seconda serata Festival di Sanremo 2023: da Radio 2 ai contenuti inediti sui social

La diretta streaming del Festival di Sanremo 2023 sarà disponibile anche ai fan dell’evento canoro più atteso dell’anno residenti all’estero. Lo spettacolo della kermesse canora sarà infatti visibile mediante la piattaforma satellitare TivùSat, abilitata per la riproduzione dei canali in alta definizione e 4K. Oltre alla diretta televisiva, il pubblico internazionale potrà giovare anche del servizio messo a disposizione dal sito ufficiale Rai e dedicato proprio ai fan del Festival di Sanremo sparsi per il mondo.

Per chi volesse catturare momenti inediti della diretta del Festival di Sanremo 2023 sono da annoverare altri canali utili per non perdersi neanche un dettaglio. Il racconto della competizione canora sarà documentato anche per la seconda serata tramite tutti i canali social ufficiali della kermesse; precisamente su Facebook (@festivaldisanremo), su Twitter e Instagram (@sanremorai). Infine, da menzionare anche la possibilità di sintonizzarsi sulla frequenza Radio 2, emittente ufficiale del Festival di Sanremo dedicata non solo alla competizione ma anche alle prime impressioni degli artisti in gara.











