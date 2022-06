Modalità aereo/ Su Rai 1 il film di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini

Modalità aereo, commedia italiana di Rai 1

Modalità aereo va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 29 giugno, a partire dalle 21.25. Si tratta di una commedia italiana del 2018, distribuita da 01 Distribution e prodotto da Elise Cinema con Rai Cinema. La regia del film Modalità aereo è di Fausto Brizzi che ne ha curato anche la sceneggiatura. Nel 1994 dopo aver conseguito il diploma al “Centro Sperimentale di Cinematografia” inizia a realizzare diversi cortometraggi e si dedica alla scrittura di sceneggiature per il piccolo e il grande schermo. Alla fine degli anni ‘90 inizia a collaborare con il regista Neri Parenti, il debutto arriva nel 2005 con Notte prima degli esami che gli fa vincere come migliore regista esordiente un David di Donatello e un Nastro d’Argento.

Il film incassa ai botteghini 15 milioni di euro e consacra Nicolas Vaporidis attore del momento. Il protagonista maschile è Lillo, questa volta da solo senza il compagno di lavoro Greg. L’attore in 22 anni di carriera ha interpretato 31 film, i più recenti sono:

Con chi viaggi uscito a fine maggio nelle sale cinematografiche e Gli idoli delle donne. Il cast di Modalità aereo è arricchito dalla presenza di Paolo Ruffini, fin da piccolo ha mostrato interesse per lo spettacolo, comparendo in alcune pubblicità. Nel 1997 partecipa a Ovosodo diretto da Paolo Virzì. Prima di approdare di nuovo al cinema milita in MTV e Stracult. Nel 2005 è presente nel cast di diversi cine panettoni. Nel 2010 torna di nuovo a lavorare con Virzì affianco a Stefania Sandrelli in La prima cosa bella. Nel 2003 calca il palcoscenico del teatro e ancora oggi porta avanti il suo spettacolo Paolo Ruffini Show. Altri attori presenti nel cast sono: Violante Placido, Caterina Guzzanti e Luca Vecchi.

Modalità aereo, la trama: un imprenditore che…

Modalità aereo racconta la storia di Diego Giardini, interpretato da Paolo Ruffini, un imprenditore di successo che gestisce un importante azienda vinicola. Un giorno mentre è all’aeroporto per imbarcarsi sull’aereo che lo porterà a Sidney per motivi di lavoro, s’imbatte nel bagno con due dipendenti delle pulizie che dopo averlo riconosciuto gli chiedono insistentemente di farsi un selfie. Diego ha poca voglia di intrattenersi con i due uomini che li allontana in malo modo minacciandoli di farli licenziare se non la smettono di dargli fastidio.

Mentre esce dal bagno, lascia sul lavandino il suo cellulare. Ivano e Sabino decidono di vendicarsi per il modo in cui sono stati trattati. Prelevano il cellulare e cominciano a fare costosi acquisti online, insultare le persone sui social, si pagano un soggiorno lussuoso nell’albergo dove Gardini alloggia.

L’imprenditore una volta salito sull’aereo si accorge di non avere con sé il cellulare e comincia ad agitarsi, inveendo contro l’hostess Linda cerca in tutti i modi di tranquillizzarlo. Riesce a farsi prestare un telefono e si mette in contatto con l’amico Lorenzo chiedendogli di rintracciare all’aeroporto i due dipendenti delle pulizie, Ivano e Sabino e farsi restituire il suo cellulare dove sono contenute informazioni molto importanti. Lorenzo non è l’amico fidato che Gardini pensa e Ivano e Sabino riserveranno anche a lui delle belle sorprese.

Il video del trailer di Modalità aereo













