Moglie Erminio Sinni, chi è?/ Tutto tace sui social, l’unica donna al suo fianco…

Chi è la moglie di Erminio Sinni? Sulla vita privata del vincitore di The Voice Senior non si hanno notizie. Durante la sua esperienza sul palco del talent show di Raiuno, Erminio si è lasciato andare a poche dichiarazioni sul suo provato. Tra le tante poche cose dette spiccano quelle relative alla sua scelta di non avere figli. “Ho rinunciato ad avere figli, ma la musica mi ha reso migliore. Oggi è la prova che avevo ragione”, ha detto durante la finalissima di The Voice Senior al termine della quale ha trionfato per la gioia di Loredana Bertè. Nella sua vita, pur non essendoci figli, c’è una moglie o una compagna? Dal suo profilo social non traspare nulla. Su Instagram, infatti, Erminio si mostra solo, insieme a colleghi e amici e con la donna più importante della sua vita.

Erminio Sinni, la mamma è l’unica donna della sua vita?

L’unica donna della vita di Erminio Sinni, sbirciando sul suo profilo Instagram, è la mamma con cui si mostra spesso insieme su Instagram. “Mamma son tanto felice, perchè ritorno da teeeee…. “, ha scritto nella didascalia che accompagna la foto che potete vedere più in basso. Anche in occasione del compleanno della mamma, Erminio si è lasciato andare ad una dedica per colei che resterà sempre la donna più importante della sua vita. Erminio Sinni che oggi, lunedì 24 dicembre, sarà ospite del programma di Raiuno, “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, svelerà nuovi dettagli sulla sua vita privata? Lo scopriremo nel corso della puntata.





