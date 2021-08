Moglie Fabrizio Castori ha malore allo stadio/ Sviene in Salernitana Roma: TAC e…

La moglie di Fabrizio Castori, di nome Paola, è stata colpita da un malore mentre si trovava in tribuna allo stadio “Arechi” di Salerno per assistere allo scontro fra la Salernitana, allenata dal marito, e la Roma di José Mourinho. Dopo un primo tempo nel quale i campani hanno respinto gli assalti giallorossi, mantenendo la propria porta inviolata, nella ripresa i capitolini si sono scatenati, andando ripetutamente a bersaglio e portandosi a casa i tre punti. Tuttavia, attimi di terrore si sono vissuti sugli spalti, quando la donna ha avuto un mancamento.

Al momento, le informazioni sull’accaduto giungono ancora in maniera sommaria, ma si sa che la consorte del tecnico del cavalluccio marino ha avuto un problema di salute per il quale è stato necessario l’intervento dei soccorritori, i quali non hanno esitato a trasportarla nel vicino ospedale per sottoporla a tutti gli accertamenti del caso e risalire così all’origine dello svenimento e alle cause che l’hanno provocato. Inevitabilmente, la notizia è giunta anche in panchina, dove si trovava il marito della “spettatrice”…

FABRIZIO CASTORI, MOGLIE COLPITA DA MALORE ALLO STADIO

Così, mentre la Salernitana veniva travolta nei secondi quarantacinque minuti di gara dalla Roma, Fabrizio Castori ha appreso la notizia del malore che ha colpito la moglie allo stadio. Inevitabilmente, è stata enorme la sua preoccupazione, tanto che, al triplice fischio finale, mentre i giallorossi celebravano il trionfo, l’allenatore ha dribblato i microfoni dei giornalisti, delegando la partecipazione alla conferenza stampa al suo vice, Riccardo Bocchini, e raggiungendo il nosocomio “Ruggi”, così da sincerarsi delle condizioni della sua consorte.

Basandosi esclusivamente su quanto trapela dalla città campana, la moglie di Castori non desterebbe particolari preoccupazioni e sarebbe tenuta sotto osservazione. In ospedale sarebbe inoltre stata sottoposta a una TAC, utile a escludere un determinato tipo di eziologia del fenomeno che l’ha colpita all'”Arechi”. Pare che la malcapitata, in occasione dello svenimento, abbia sbattuto la testa e, contestualmente, abbia perso parecchio sangue. A soccorrerla sono stati i volontari della Misericordia.



