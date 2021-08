Diretta Salernitana Roma/ Video streaming DAZN: solo 8 i precedenti ufficiali

DIRETTA SALERNITANA ROMA:I TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Roma ci riproporrà in questa seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2021-2022 una partita che ha ben poca tradizione, dal momento che vanta appena otto precedenti ufficiali, dei quali ben sei furono disputati tra il 1945 e il 1952. Da allora, Salernitana e Roma si erano affrontate solamente nel campionato di Serie A 1998-1999, che ci aveva così offerto gli unici due precedenti recenti di questa partita, con vittoria per 3-1 della Roma all’Olimpico sabato 12 settembre 1998 ma al ritorno un bel successo per 2-1 del padroni di casa della Salernitana domenica 24 gennaio 1999.

Quella tra l’altro fu una affermazione storica per la Salernitana, che infatti in precedenza non aveva mai vinto contro la Roma: il bilancio complessivo degli otto incontri ufficiali ci parla infatti di sei vittorie giallorosse, un pareggio (2-2 domenica 20 aprile 1952) e un solo successo per la formazione campana, colto appunto in quello che fino ad oggi era rimasto l’ultimo confronto fra queste due società. La Salernitana sarà capace di fare un’altra sorpresa oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SALERNITANA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Salernitana Roma sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN.

L’ARBITRO

Il posticipo Salernitana Roma sarà una partita diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione Aia di Palermo, il quale sarà affiancato questa sera allo stadio Arechi della città campana dai due guardalinee Valeriani e Bresmes, dal quarto uomo Pezzuto, dall’addetto Var Aureliano e dall’assistente Avar Prontera, che completeranno la squadra arbitrale designata per Salernitana Roma nella seconda giornata di Serie A. Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio.

Possiamo dire che il signor Rosario Abisso è nato a Palermo il 22 novembre 1985 ed è arbitro fin dal 2001. Nella sua carriera, fino ad oggi sono già 71 le apparizioni in Serie A, con un bilancio che dal punto di vista disciplinare ci parla di 326 cartellini gialli, 15 espulsioni suddivise fra 11 somme di ammonizioni e 4 rossi diretti, inoltre nel campionato di Serie A finora l’arbitro Rosario Abisso ha già comminato 31 calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALL’ARECHI È FESTA!

Salernitana Roma, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, si gioca presso lo stadio Arechi di Salerno ed è sicuramente un posticipo molto atteso per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2021-2022. Infatti, la diretta di Salernitana Roma sarà stuzzicante sia per i padroni di casa di Fabrizio Castori sia per gli ospiti di José Mourinho. La Salernitana torna protagonista in Serie A dopo oltre 20 anni di assenza, nella prima giornata ha fatto una bella partita chiusa però con una sconfitta a Bologna, adesso i campani debuttano davanti al pubblico amico e lo faranno contro una delle big più attese della stagione, anche grazie alla presenza dello Special One in panchina.

La Roma ha cominciato bene, vincendo settimana scorsa contro la Fiorentina all’Olimpico, ma adesso è attesa alla conferma nella prima trasferta in campionato, perché i giallorossi puntano a fare molto meglio del settimo posto di maggio. Salernitana Roma dunque ci deve dare delle risposte: che cosa succederà?

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA

Eccoci ora giunti al momento di scoprire le probabili formazioni di Salernitana Roma. Per i padroni di casa campani di mister Castori – che ha Strandberg squalificato – possiamo disegnare un modulo 3-5-2 con Bogdan, Gyomber e Jaroszynski nella difesa a tre davanti al portiere Belec; nel folto centrocampo a cinque i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Kechrida oppure Zortea, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi e Ruggeri, infine in attacco potrebbero essere titolari Bonazzoli e Djuric oppure Simy per la Salernitana. Per la Roma ricordiamo invece la squalifica di Zaniolo, mister Mourinho potrebbe schierare all’Arechi un modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta; difesa a quattro con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina da destra a sinistra, ma con Kumbulla e Calafiori in alternativa agli ultimi due; in mediana la coppia formata da Cristante e Veretout; sulla trequarti infine Shomurodov ed El Shaarawy completeranno il trio con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere Abraham.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Salernitana Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono certamente favoriti gli ospiti giallorossi, la cui vittoria (segno 2) è quotata a 1,60, mentre poi si sale fino a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria casalinga della Salernitana.



