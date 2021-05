MOGLIE SCOPRE MARITO CON PROSTITUTA/ Bari, “show” in strada: finisce male…

Quando una moglie di Bari ha scoperto il marito insieme ad una prostituta, non c’ha visto più. L’ira funesta della donna si è tradotta in una scarica di schiaffi per l’infedele e per la ragazza. I fatti, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, hanno avuto luogo pochi giorni fa in via Glomerelli: è fino a questa arteria non centralissima che la moglie lo ha seguito, trovando conferma ai sospetti relativi al tradimento dell’uomo. Non è ancora chiaro cosa l’avesse portata a drizzare le antenne: se un’analisi dei bilanci familiari, se certi suoi comportamenti anomali o semplice intuito femminile. Fatto sta che la donna ha colto il marito, padre di famiglia, in flagranza di adescamento: proprio nel momento in cui la prostituta stava montando in macchina…

MOGLIE SCOPRE MARITO CON PROSTITUTA

Dinanzi a quella scena, la donna non ha avuto bisogno di particolari spiegazioni: agli insulti sono presto seguiti i fatti, ben più concreti. A risentirne, per l’uomo, sono state in particolare le guance. La prostituta, invece, è stata tirata dalla donna per i capelli: il tutto mentre i decibel, sempre più alti, attiravano la curiosità dei tanti passanti che si sono ritrovati per caso dinanzi ad una crisi coniugale da cineteca. Il risultato è che gli automobilisti di passaggio hanno rallentato (non volevano perdersi la scena) fino ad ingolfare il traffico. Qualcuno nel frattempo ha chiamato le forze dell’ordine, mentre decine di spettatori assistevano al naufragio di un matrimonio come fossero ad un cinema all’aperto. Un epilogo di cui i due coniugi avrebbero fatto certamente volentieri a meno…

