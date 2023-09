Mohammed Bin Salman: “Il Medio Oriente sarà la nuova Europa”/ Video: “Guideremo il nuovo rinascimento”

Mohammed Bin Salman, primo ministro nonché erede al trono dell’Arabia Saudita, nel corso di un intervento rilanciato dall’emittente Al Arabiya ha parlato del ruolo centrale che il Medio Oriente avrà nel corso dei prossimi anni. Ritiene, infatti, che entro cinque anni riusciranno a costruire un potere ed un’economia tali da reggere il confronto con l’Europa, auspicandosi anche di riuscire a superarla, al fine nei prossimi decenni di guidare un nuovo Rinascimento per l’umanità intera. Per il principe Mohammed Bin Salman, ha spiegato nel suo intervento, non si tratta solo di un obiettivo, ma di una vera e propria missione personale che guiderà con tutte le sue forze e possibilità.

Mohammed Bin Salman: “Il Medio Oriente sarà la nuova Europa”

Nel suo avvincente discorso, accolto ovviamente con grandi applausi, il principe dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman ha esortato sottolineando quello che lui ritiene essere il “progetto unico del Medio Oriente“. Guardando, infatti, agli stati mediorientali “dopo che si è stabilito il delle Nazioni Unite, la situazione era di dipendenza, da parte degli stati emergenti, dalle loro risorse naturali”. Situazione che ora si sarebbe completamente invertita grazie “ad un uomo che negli anni ’90 ci ha convinti che possiamo ottenere di più“.

Il riferimento di Mohammed Bin Salman è allo sceicco Mohammed Bin Rashid, emiro di Dubai e vicepresidente della federazione degli Emirati Arabi Uniti. Grazie al suo esempio, spiega il principe, il Medio Oriente ha capito che può crescere e svilupparsi al punto che “sarà la nuova Europa“. Promette che “l’Arabia Saudita nei prossimi cinque anni sarà totalmente differente. Il Bahrain sarà diverso. Il Kuwait sarà totalmente diverso. Anche il Qatar, nonostante le nostre differenze. Tutti hanno un’economia forte, che crescerà ancora nei prossimi anni”. Riuscendo a dimostrare al mondo il loro successo, incalza Mohammed Bin Salman, “se Dio lo volesse, il prossimo Rinascimento globale avverrà entro 30 anni in Medio Oriente. Questa, la guerra dell’Arabia Saudita, è la mia guerra e non voglio morire senza vedere il Medio Oriente in cima al mondo”, e si dice convinto “al 100% che questo obiettivo potrà essere ottenuto”.

Il video dell’intervento di Mohammed Bin Salman



