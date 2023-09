Mohammed VI: il re “scomparso” del Marocco/ Nessun discorso dopo il sisma: il giorno prima era in Francia

Il Marocco pochi giorni fa è stato sconvolto da un violento sisma che ha raso al suolo alcune cittadine rurali, provocando complessivamente circa 2.800 vittime e 2.500 feriti. Ma una domanda assilla la mente del popolo: perché il Re Mohammed VI non ha ancora rilasciato alcune dichiarazione? E perché non è mai apparso in pubblico nelle ultime giornate? In merito potrebbero facilmente, specie in altri parti del mondo, nascere parecchie teorie cospirazionistiche tra la morte taciuta dal governo del sovrano, o la sua scomparsa per occuparsi di chissà quali traffici loschi. Ma lasciandole da parte, l’unica certezza che si ha è che il Mohammed VI, Re del Marocco, nei giorni immediatamente prima del sisma si trovava in Francia, più precisamente a Parigi, secondo alcuni per ricevere delle cure fondamentali.

DAL MAROCCO/ "Sono crollate le case dei più poveri, nelle zone rurali è difficile arrivare"

Che fine ha fatto Mohammed VI, il re scomparso del Marocco

Insomma, nessuno sa veramente dove si trovi in questo preciso momento il re del Marocco, complice anche il fatto che Mohammed VI non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica per commentare il violento e distruttivo sisma. Nella serata di venerdì vi è la certezza che il sovrano fosse a Parigi, secondo alcune voci per ricevere le cure necessarie contro la sarcoidosi (malattia caratterizzata da ammassi di granulomi dannosi negli organi) che da tempo lo affligge e che l’ha già portato, parecchie volte, all’estero.

LE MIRE DI ERDOGAN/ "Dalla Somalia al Niger, Ankara sta facendo come in Libia"

Similmente, c’è di certo che il re del Marocco, Mohammed VI, ha rifiutato l’aiuto di quasi tutti i 60 paesi che si sono fatti avanti dopo il terremoto, optando solamente per il supporto di Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi e Qatar. Non è chiaro neppure quali saranno le sue prossime mosse per gestire la ricostruzione del suo paese o gli aiuti alla popolazione. Verrebbe, dunque, da chiedersi perché nessuno, in Marocco, protesta o esprime dissenso nei confronti del re Mohammed VI, da sempre estremamente riservato e restio a comparire in pubblico. È presto detto: da un lato, infatti, il sovrano può vantare discendenza diretta con il profeta dell’Islam, Maometto, mentre dall’altro possiede una ricchezza di 8,2 miliardi di dollari, a fronte di un PIL nazionale di 142 miliardi.

LEGGI ANCHE:

Terremoto Marocco, oggi ultime notizie/ Oltre 2600 morti, accettati aiuti solo da 4 Paesi, “non serve altro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA