Mohammed VI, re del Marocco ubriaco?/ Video virale: barcolla per le strade di Parigi

Mohammed VI, re del Marocco ubriaco? Il video

E’ diventato virale, in queste ultime ore, un video che immortala Mohammed VI, re del Marocco, apparentemente ubriaco. Si tratta di un filmato di pochi secondi destinato a fare scalpore e che avrebbe già fatto il giro della rete (e dei media) nel quale si vedrebbe il sovrano per le strade di Parigi, mentre cammina barcollante. E’ una mera impressione o realmente il re del Marocco è stato ripreso visibilmente ‘su di giri’?

La notizia del re del Marocco Mohammed VI apparentemente ubriaco trova spazio tra le pagine web dell’Agenzia di stampa Ansa e del Corriere della sera – solo per citarne alcuni -; a destare scalpore è soprattutto la “prova video”. Nel filmato il sovrano asceso al trono nel 1999 a 36 anni, non è da solo ma circondato da alcune guardie di sicurezza. Una di loro, in particolare, avrebbe cercato di fermare l’autore della registrazione poi inevitabilmente finita online. A quanto pare però il tentativo sarebbe fallito ed il filmato è stato ripreso da numerosi siti web arabi, come riferisce il Times of Israel.

Mohammed VI, re del Marocco: la questione del Sahara Occidentale in primo piano

Le immagini del re del Marocco Mohammed VI apparentemente alticcio sono destinate a sollevare un grande polverone. Questo perché il consumo di alcolici è vietato dall’Islam. Il Marocco, tuttavia, sarebbe più clemente sulla questione rispetto ad altri Paesi, al punto da consentire la vendita di bevande alcoliche. Il video che vede protagonista re Mohammed VI continua a circolare sui social come Twitter ed al momento non sarebbe giunta alcuna dichiarazione da parte del diretto interessato.

In questo momento il sovrano marocchino sarebbe particolarmente concentrato sulla questione del Sahara Occidentale. In occasione del 69° anniversario della Rivoluzione del Re e del Popolo, in un discorso pubblico, il re ha chiesto ai partner internazionali massima chiarezza sulla propria posizione in merito. “La questione del Sahara è il prisma attraverso il quale il Marocco considera il suo ambiente internazionale. È anche chiaramente e semplicemente il metro che misura la sincerità delle amicizie e l’efficacia dei partenariati che stabilisce. Per quanto riguarda alcuni Paesi che sono tra i nostri partner, che essi siano tradizionali o nuovi, con posizioni ambigue, ci aspettiamo che chiariscano e rivedano la sostanza del loro posizionamento”, ha detto il sovrano.

The King of Morocco, Mohammed VI drunk in the streets of #Paris – his guards try preventing people from filming him. pic.twitter.com/pTl3PlYukv — Monsieur Larkin ♘ (@Hakicat) August 24, 2022













