Molara, la drammatica storia della mamma di Katia Ricciarelli: “Lasciata sola da mio padre”

Quello di Katia Ricciarelli per mamma Molara è stato e continua ad essere un grande amore. La cantante, oggi una stella della lirica, ha lavorato duramente anche per renderla felice e darle quella vita agiata che, da giovane, non ha potuto vivere, anche a causa dell’assenza di un compagno. Katia, infatti, ha sempre vissuto senza padre, un’assenza colmata in tutto e per tutto dalla mamma; motivo per il quale la cantante non ha mai fatto mistero del fatto di non aver mai voluto conoscere l’uomo.

“Io ho combattuto per riscattare la mia famiglia, che è stata oltraggiata non sai quanto, perché erano tutte donne sole.” ha raccontato in una recente intervista a Verissimo Katia Ricciarelli, sottolineando l’immenso lavoro fatto da mamma Molara per tirare su tre figlie: Katia, Maria Luisa e Anna. “Alla mia mamma ho voluto molto bene, continuo a volerle bene e non soffro quando penso a lei, perché penso a com’era e a quanto si è divertita in quella casa che io le ho comprato… gli ultimi anni della sua vita è stata felicissima.” ha spiegato la cantante lirica.

Katia Ricciarelli: “Mio padre? Non ho mai sentito la sua mancanza”

Quattro donne che hanno combattuto per sopravvivere: questa è stata la giovinezza di Katia, di mamma Molara e delle sue due sorelle. Eppure la cantante ha ammesso di non aver mai sentito la mancanza del padre e di aver anzi rifiutato un incontro quando lui lo ha chiesto: “Il fatto che poi dopo mi abbia cercata? Comodo… Io difendo la mamma, non dimentico i lavori duri, anche fisici, che ha fatto e la fatica per tirarci su.” ha spiegato Katia Ricciarelli, rivelando, inoltre, come la madre abbia poi preferito rimanere da sola. “Non ho cercato la figura del padre in un altro, anche perché mamma non ha avuto nessun compagno”, ha raccontato infine Ricciarelli.