Molara, mamma Katia Ricciarelli/ “Dopo la morte di mia sorella a 29anni è iniziato il declino”

Tanta emozione per Katia Ricciarelli questa sera, quando Alfonso Signorini, in diretta al Grande Fratello Vip, mostrerà la sua toccante linea della vita. È probabile che la cantante racconti anche del suo bellissimo rapporto con mamma Molara, di cui ha parlato anche in un’intervista rilasciata a Verissimo qualche anno fa in cui ricordò anche la morte di sua sorella.

“Avevo una mamma che ha fatto tutto e di più per rendere meno pesante la mia situazione, quindi non ho sofferto molto. – rivelò la Ricciarelli a Silvia Toffanin, svelando inoltre che – Ha sofferto molto lei, perché ha lavorato tantissimo e anche in maniera molto dura per mantenere me e le mie due sorelle. Una è morta a 29 anni, è stato un trauma pazzesco per lei, e da lì è cominciato il declino.” Katia ricorda mamma Molara come una donna che ha dovuto affrontare la vita sa sola, contando solo sulle sue forze.

Katia Ricciarelli e il rapporto con mamma Molara: “Ha sofferto tanto per la morte di mia sorella”

Proprio questa tenacia, Katia Ricciarelli svela di averla ereditata: “Mia mamma mia ha trasmesso la forza, una donna forte, una donna che ha lottato, è sempre stata sola, di conseguenza ha imparato a proteggersi.” ricordò ancora la cantante. “Era una donna bellissima, poi ha sofferto molto per la morte di mia sorella, ma era una donna davvero bellissima, e infatti aveva un sacco di corteggiatori, anche perché era una donna sola, ma lei si è sempre difesa con le unghie. – e concluse – Amava molto stare insieme ai giovani, si divertiva, cantava e aveva una voce bellissima. Mi ha trasmesso questa passione, imparavo da lei tutte le canzoni del passato.”

