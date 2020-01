Molara, mamma Katia Ricciarelli/ Ultimi anni da regina “il perno della mia vita!”

MOLARA, MAMMA KATIA RICCIARELLI

Si chiamava Molara la mamma di Katia Ricciarelli, oggi ricordata nel corso della sua ospitata nella trasmissione Domenica In. Con un filmato, Katia ha rivissuto le immagini della sua infanzia e della sua giovinezza, passando a quelle insieme alla amata madre. “L’infanzia è stata piuttosto difficile ma avevo una mamma che ha sempre fatto di tutto e di più”, ha ammesso Katia nel video trasmesso. “Lei ha lavorato tantissimo per mantenerci, a me e alle mie sorelle”, ha proseguito mentre scorrevano le immagini in sottofondo. “Che bello!”, ha esclamato Katia di ritorno in studio, spiegando come ciò che oggi le fa davvero tenerezza è vedere l’unica sua foto da bambina che aveva. La mamma di Katia Ricciarelli ha ammesso di essere stata “il perno della mia vita senza mai impormi nulla”. Nonostante l’assenza del padre, la Ricciarelli ha poi ammesso di non aver mai cercato la figura paterna: “No, non ho mai sentito la mancanza di un padre perchè avevo una mamma straordinaria che faceva tutti i ruoli”, ha commentato. Mamma Molara, dopo il successo della figlia nella lirica, ha vissuto una vita serena. Per la Ricciarelli la donna avrebbe dovuto vivere una vita da regina e così è stato: “l’ho fatta vivere in una casa da sogno negli ultimi 20 anni della sua vita ed era una regina”, ha ammesso.

