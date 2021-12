Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo/ Su Italia 1 il film con Emily Watson

Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo: film di Italia 1 diretto da Christopher N. Rowley

Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo va in onda oggi, 28 dicembre 2021, dalle ore 16,10 su Italia 1. La pellicola fu diretta dal regista Christopher N. Rowley, che per il cinema ha diretto solamente tre film, il resto della sua carriera è sino al momento focalizzata sulle sceneggiature e le produzioni in piccole case indipendenti.

Nel cast la protagonista assoluta, assieme alla giovane attrice che interpreta il ruolo principale, è l’ottima Emily Watson, un’attrice che ha sentito il profumo dell’Oscar con la nomination come Miglior attrice protagonista del celebre film diretto da Lars Von Trier ‘Le onde del destino’. Nel cast anche Dominic Monaghan, per tutti Meriadoc Brandibuck, o più semplicemente Merry, nella saga de ‘Il Signore degli anelli’. Troviamo nel film poi anche la divina Joan Collins, indimenticabile sia al cinema, ma, soprattutto, per il suo perfido ruolo di Alexis Colby nella celebre soap ‘Dinasty’.

Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo, la trama: un orfanotrofio infernale

Leggiamo la trama di Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo. Miss Anderstone è una donna assolutamente anaempatica, in grado di rendere freddo e inospitale il clima all’interno dell’orfanotrofio che dirige con grande crudeltà, istituto nel quale vive anche la piccola orfana Molly Moon, un bambina speciale dotata di un potere immenso, quello dell’ipnotismo.

In realtà Molly scopre il suo talento particolare nel momento che trova un libro dedicato a come apprendere la raffinata e difficile arte del poter ipnotizzare le persone, volume che appassiona la bambina che quasi da subito apprende le tecniche, conferma che il suo era un talento sopito, ora risvegliato dal libro.

Ciò l’aiuta nella vita, anche quando, triste per la perdita, ritrova l’amico Rocky con il quale aveva trascorso momenti sereni nell’orfanotrofio, ma quella magia che ora possiede a volte la rende triste, un potere difficile da controllare e gestire, soprattutto in certi momenti. Il potere la porterà in luoghi nei quali non avrebbe dovuto trovarsi e l’avventura comincia.

Video, il trailer del film “Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo”





