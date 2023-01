Monaca e frate: matrimonio dopo l’incontro in convento/ “Abbiamo sentito un brivido”

Suor Mary Elizabeth ha vissuto per 24 anni come monaca di clausura presso il convento di Preston, nel Lancashire (Inghilterra), ma un incontro con un frate le ha cambiato la vita, facendole trovare l’amore. “Vuoi lasciare il tuo ordine e sposarmi?”, questa la proposta choc di frate Robert, carmelitano da 13 anni, a Mary Elizabeth a cui l’ex Sorella non ha saputo dire di no. La sua storia è raccontata dalla BBC: “Era la prima volta che stavamo insieme in una stanza – le parole di suor Mary Elizabeth inerenti il primo incontro con il futuro sposo – ci siamo seduti a un tavolo mentre lui mangiava e la priora non è tornata, così sono stata costretta a farlo uscire”-.

Roma Termini, donna israeliana accoltellata/ "Ricerche in corso. Indagano anche 007"

Quando ha accompagnato fuori frate Robert, un contatto fra i due le ha fatto sentire come una scossa: “Ho sentito una specie di chimica, qualcosa, ed ero un po’ imbarazzata. Ho pensato: accidenti, l’avrà provato anche lui? Quando l’ho lasciato uscire dalla porta è stato piuttosto imbarazzante”.

LISA E ROBERT, MONACA E FRATE SI SPOSANO: “ERO UN PO’ SCIOCCATA”

Una settimana dopo le è giunto il messaggio fatidico, la proposta di nozze. “Ero un po’ scioccata. Portavo il velo, non aveva neanche mai visto il colore dei miei capelli. Non sapeva nulla di me, né della mia educazione. Non conosceva nemmeno il mio nome da donna di mondo”, ha spiegato ancora Lisa Tinkler di Middlesbrough, il nome all’anagrafe prima di diventare suor Mary Elizabeth. Dopo il messaggio, la risposta non è stata però immediata: “Non sapevo cosa si provasse a essere innamorati e pensavo che le sorelle potessero vederlo sul mio viso. Così sono diventata piuttosto nervosa – ha aggiunto Lisa -. Sentivo il cambiamento in me e questo mi spaventava”.

Tirzepatide, nuovo farmaco dimagrante in arrivo/ Ma costerà 1100 dollari al mese

Ad un certo punto la suora ha trovato il coraggio di raccontare il tutto alla sua priora: “Non riusciva a capire come fosse successo, perché eravamo lì dentro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre sotto la sua sorveglianza. La priora mi chiese come avessi potuto innamorarmi con così pochi incontri. Era stata un po’ brusca con me – ha proseguito – così ho messo i miei pantaloni e lo spazzolino da denti in una borsa e me ne sono andata, e non sono più tornata suor Mary Elizabeth”. Robert, dopo il primo incontro con la monaca, aveva mandato un altro messaggio a Lisa, dicendole che sarebbe stato ad incontrare un amico in un pub vicino: i due si sono quindi incontrati di nuovo. “Quando l’ho vista, il mio cuore si è fermato”, ha spiegato Robert alla BBC “Ma in realtà ero paralizzato dalla paura, non dalla gioia, perché in quel momento ho capito che avrei dovuto dedicare la mia vita a Lisa. Ma sapevo anche che non eravamo pronti per questo”.

Pitbull azzanna e uccide barboncino alla stazione Termini/ Padrona 26enne denunciata

MONACA E FRATE SI SPOSANO: ECCO COSA FANNO ORA

L’incontro con Lisa, ha aggiunto il frate, gli ha sconvolto la vita e il messaggio che le aveva spedito, se potessero sposarsi, era stato una sorta di lotta intellettuale con se stesso: “Quando è apparsa al pub, il piccolo demone che è in me era terrorizzato. Ma la mia paura non era di tipo religioso o spirituale, riguardava solo il modo in cui avrei iniziato una nuova vita a 53 anni”.

La monaca e il frate hanno quindi deciso di sposarsi, ma all’inizio non è stato facile: “È stato così difficile perché entrambi ci sentivamo così soli e isolati che non sapevamo come andare avanti. Ma ci siamo tenuti per mano e l’abbiamo superato”, ha raccontato l’ex suora, che poi ha aggiunto: “Per tutta la vita religiosa ti viene detto che il tuo cuore deve essere indiviso e donato a Dio. Improvvisamente ho sentito come se il mio cuore si stesse espandendo per contenere Robert, ma ho capito che non avrei perso quello che già c’era. Non ho provato nulla di diverso nei confronti di Dio e questo mi ha rassicurato”. Dopo le nozze Lisa ha trovato lavoro come cappellano di un ospedale mentre Robert è stato nominato vicario della chiesa locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA