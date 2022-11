Ester Cognini/ “Ero una monaca di clausura, lasciai il convento per diventare mamma”

A I Fatti Vostri la storia di Ester Cognini, giovane ragazza che fino a poco tempo fa era Suor Rebecca, una monaca di clausura: ad un certo punto ha avuto un forte desiderio di diventare mamma ed ha quindi deciso di lasciare il convento. “Era un periodo abbastanza difficile, avevo 17 anni – ricorda Ester quando ha raccontato della ‘chiamata’ – non trovavo risposte ai problemi adolescenziali, le risposte non arrivavano, mi sono rivolta alla mia guida spirituale e poi è iniziato il mio percorso. L’impatto con il convento è stato molto forte, ho sentito la differenza fra la vita di prima e quella a cui andavo incontro. Ero contenta perchè le risposte che stavo cercando stavano arrivando, sentivo che quella vita la stavo abbracciando pienamente”.

Ad un certo punto qualcosa dentro di lei è cambiata: “All’ottavo anno sono stata mandata in missione in Georgia, ho avuto un’altra crisi esistenziale, ero l’unica novizia italiana, avrei dovuto fare la professione solenne, non me la sono sentita, ho esposto i miei dubbi alla Superiora e mi ha fatto tornare in Italia. Avevo dei desideri che nel monastero non avrei potuto esaudire, desideravo la maternità e di avere un uomo accanto con cui condividere la quotidianità, ero scissa”. E ancora: “Tra di noi non si poteva raccontare la vita interiore, ma tutte avevano capito. Quando sono andato dalla Madre Superiore è stata molto accogliente, mi ha aiutato a focalizzare bene dove fosse la nota dolente, io cercavo di insabbiarla perchè avevo paura ad esternarla e ancora di più a dire che avevo bisogno di uscire dal monastero. Lei mi ha fatto fare un percorso con lo psicologo e mi hanno fatto uscire dandomi la possibilità comunque di tornare”.

ESTER COGNINI: “TEMEVO DI RIMANERE UNA DONNA SENZA FIGLI”

Quindi Ester Cognini ha aggiunto: “Avevo paura di rimanere una donna senza figli, la maternità fisica è tutt’altra cosa rispetto a quella spirituale, io volevo un uomo e dei bambini. La mia famiglia? Ci siamo ritrovati tutti dentro casa a distanza di 10 anni, non ero riuscito a comunicarlo in tempo, sono rimasti spiazzati e un po’ dispiaciuti per non averli avvisati”.

Cos’ha fatto subito dopo essere uscita dal convinto? “Vecchie amicizie mi hanno aiutato economicamente e materialmente, non avevo soldi”. Ad un certo punto Ester si è iscritta ad un sito di incontri: “Non riuscivo a trovare nessuno adatto a me ed ho incontrato il mio compagno. Quando gli ho detto che ero stata una monaca lui l’ha presa bene, anche se non credente”. Ester Cognini ha concluso: “Mi manca del convento il raccoglimento, il silenzio interiore che riuscivo ad avere. Ora sono comunque molto contenta”.

