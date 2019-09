Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari delle gare: oggi la finale dei 100 m!

Dopo le prime emozioni vissute ieri, ecco che i riflettori tornano ad accendersi anche oggi sabato 28 settembre a Doha, per la seconda giornata dei Mondiali di Atletica 2019. I big della disciplina quindi tornano a competere in Qatar per le medaglie iridate dalla manifestazione outdoor, di certo l’appuntamento cardine di questa stagione ma non solo. Dopo esserci scaldati in nei vari meeting, non ultimi quelli organizzati dalla stessa federazione mondiale Iaaf per la Diamond league ora si fa sul serio: ovviamente anche oggi non mancheranno gli azzurri, che pure non essendo tra i favoriti d’obbligo per le medaglie, di certo potranno dire la loro, dalle gare di qualificazione fino a pure le finali. Andiamo quindi subito a vedere come si compone il programma delle gare odierno per i Mondiali di atletica 2019 a Doha: anche oggi però gli appassionati dovranno tener conto sia dell’ora di fuso orario tra italia e Qatar, oltre che una programmazione degli eventi pomeridiana e prevalentemente serale-notturna, scelta dagli organizzatori per fuggire le temperature torride del Qatar.

MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il programma delle gare odierno per i Mondiali di Atletica 2019, tenuto conto che gli orari saranno già calcolati secondo il fuso orario italiano. Ecco quindi che anche oggi si comincerà nel pomeriggio: alle ore 15.15 infatti avranno inizio le qualifiche per il primo gruppo del lancio del disco maschile e di fila ecco spazio alla pedana, con le batterie dei 100 m femminili e degli 800 m maschili. Solo alle 16.30 avranno luogo le batterie del salto con l’asta maschile, mentre proseguiranno le prove per il lancio del disco. Solo nel tardo pomeriggio quindi si farà davvero sul serio: alle ore 17.05 ecco le decisive semifinali per i 400 m ostacoli maschili, e le semifinali dei 100 m maschili e degli 800 m femminili. Solo alle ore 18.35 ci sarà la prima occasione di medaglie con la finale del lancio del martello femminile. Di fila ecco poi le batterie della staffetta 4.x400 m mista con anche l’Italia e le finali del salto in lungo maschile e dei 10000 m femminili. Oggi poi ci sarà la finale della gara regina, dove speriamo possa mettersi in luce Filippo Tortu: alle ore 21.15 avrà inizio la finale dei 100 m maschili. Ultimi appuntamenti in notturna per i Mondiali di Atletica 2019 a Doha con le marce, la 50 km donne e uomini che avranno inizio alle ore 22.30.

