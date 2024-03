DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024/ Video streaming Rai: via all’ultima giornata! (oggi 3 marzo)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare il via alla lunga diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 che ci terranno compagnia da Glasgow anche oggi. Sarà una domenica molto ricca di emozioni, anche se in ottica italiana la mattina sarà un po’ “svuotata” dal fatto che Gianmarco Tamberi non sarà presente nel salto in alto maschile. Come protagonista Azzurra della domenica scegliamo allora Larissa Iapichino, che potrebbe andare a caccia questa sera della prima medaglia della carriera in un Mondiale di atletica, anche se ovviamente per il momento parliamo di indoor.

L’anno scorso, il grande evento al coperto erano gli Europei a Istanbul, nei quali Larissa Iapichino conquistò la medaglia d’argento alle spalle della britannica Jazmin Sawyers ma andando comunque a stabilire il nuovo record italiano indoor con la misura di 6,97 metri. Ai Mondiali di Budapest ci fu invece il quinto posto con 6.82 metri, ad appena sei centimetri dal bronzo e nove dall’argento, con solo l’oro della serba Ivana Vuleta a un livello superiore. La slava oggi non ci sarà, l’americana Tara Davis-Woodhall dovrebbe essere la favorita ma certamente la figlia di Fiona May sarà tra le principali favorite. Parola dunque alla pista e alle pedane, via alla lunga domenica in compagnia della diretta dei Mondiali atletica indoor 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Ricordiamo che la diretta tv dei Mondiali atletica indoor 2024 è appannaggio della Rai, con due canali come abbiamo ormai imparato: avremo Rai Sport HD (numero 58) per la sessione del mattino e pomeriggio dalle ore 11.00 alle 15.00 e Rai Due per quella serale dalle ore 19.45 alle 23.00, anche se in questo caso per mezz’ora a partire dalle ore 20:30 saremo comunque su Rai Sport HD in concomitanza con il Tg2. In entrambi i casi naturalmente resta valido l’appuntamento con la visione alternativa in diretta streaming video dei Mondiali atletica indoor 2024, tramite il sito di Rai Play oppure la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024

MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: L’ULTIMA GIORNATA!

Terza e ultima giornata in compagnia della diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 oggi, domenica 3 marzo, sempre dalla Emirates Arena di Glasgow, sede del principale evento della stagione invernale per l’atletica leggera, naturalmente caratterizzata dalle gare al coperto. Siamo naturalmente nei mesi che porteranno poi agli Europei di Roma e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi, con l’Italia che si gode un periodo molto positivo per la nostra atletica, sia come exploit dei nostri campioni più titolati (su tutti naturalmente i cinque ori olimpici di Tokyo) sia come livello medio, evidenziato ad esempio dal fatto che l’anno scorso abbiamo vinto i Giochi Europei a squadre.

Oggi ci attende una domenica a dir poco intensa, anche perché ovviamente nel terzo e ultimo giorno di gare ai Mondiali atletica indoor 2024 a Glasgow vivremo quasi solamente finali, qualcuna già nella sessione del mattino e poi naturalmente con ancora maggiore impatto nella conclusiva sessione serale, nella quale le finali si susseguiranno a un ritmo incalzante. Sarà quindi una domenica imperdibile per tutti gli appassionati di atletica, che adesso andiamo a presentare analizzando il programma e tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi anche oggi la diretta Mondiali atletica indoor 2024.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: LE FINALI DEL GIORNO

Come già detto nel presentare la diretta dei Mondiali atletica indoor 2024, le prime finali inizieranno già dalla mattina, allora ribadiamo che c’è un’ora di fuso orario con Glasgow e che il programma inizierà alle nostre ore 11.00. Per la precisione al mattino saranno due le finali, cioè quella del salto triplo femminile e poi anche quella del salto in alto maschile. Si tratterà tuttavia di due eventi privi di Azzurri, anche perché uno dei grandi assenti a Glasgow 2024 è Gimbo Tamberi. Decisamente più intrigante per noi sarà la sessione serale, a partire dalle ore 20.00 italiane con il salto con l’asta maschile senza italiani e il salto in lungo femminile che avrà invece in Larissa Iapichino una delle protagoniste più attese.

Proseguendo con la presentazione della serata, le altre finali della domenica sera saranno tutte in pista per la diretta dei Mondiali atletica indoor 2024. Avremo infatti le due staffette 4×400 maschile e femminile, poi i 1000 metri che saranno l’ultimo atto dell’eptathlon (che è la gara multipla maschile nell’atletica indoor), poi i 60 hs femminili che durante la giornata vivranno anche batterie e semifinali, infine ecco le doppiette per quanto riguarda prima gli 800 metri sia al maschile sia al femminile e subito dopo i 1500 metri, sempre con la gara maschile a precedere quella femminile, con la quale calerà il sipario sulla rassegna iridata di Glasgow.











