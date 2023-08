Mondiali atletica 2023 Budapest/ Il programma, le date e gli italiani in gara (19-27 agosto)

MONDIALI ATLETICA 2023, DOMANI SI PARTE A BUDAPEST

Domani sabato 19 agosto cominceranno i Mondiali atletica 2023 che sono in programma a Budapest, capitale dell’Ungheria, fino a domenica 27 agosto. Saranno quindi nove giorni di gare nei quali saranno assegnati in totale 49 titoli iridati: 24 maschili, altrettanti femminili più la 4×400 mista. Tutto sarà visibile in tv e streaming, sia in chiaro grazie alla Rai sia su abbonamento tramite Sky ed Eurosport. La rassegna iridata arriva a un solo anno da quella di Eugene, che era slittata al 2022 a causa del Covid e che aveva visto l’Italia vincere un oro e un bronzo. Il titolo era arrivato grazie a Massimo Stano nella 35 km di marcia e domani proprio dal pugliese si ripartirà, perché alle ore 8.50 del mattino avremo la 20 km di marcia, distanza della quale il pugliese non è ovviamente campione del Mondo, bensì olimpionico, grazie al trionfo di due anni fa a Sapporo.

Chi è Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs/ La furiosa lite con l'ex compagna dell'atleta

Gli italiani saranno in tutto ben 78 ai Mondiali atletica 2023 a Budapest, un numero importante e che riflette la crescita della Nazionale azzurra di atletica leggera, che a giugno ha vinto per la prima volta nella storia gli Europei a squadre. Domani oltre alla marcia, nella quale sono attesi protagonisti Stano e anche Francesco Fortunato, ci sarà da seguire con la massima attenzione pure il getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri e Zane Weir che possono fare molto bene. Domenica poi sarà una giornata già fondamentale, sia perché sarà attesa la finale dei 100 metri maschili, cioè la gara regina nella quale naturalmente speriamo che Marcell Jacobs possa tornare ai vertici, sia perché ci sarà il salto in lungo femminile, di cui Larissa Iapichino è un talento emergente che può già farci sognare, senza dimenticare la 20 km di marcia femminile con Antonella Palmisano.

Marcell Jacobs, grande festa per il compleanno del figlio Anthony/ Armonia e sorrisi in famiglia

MONDIALI ATLETICA 2023, GLI ITALIANI DA SEGUIRE

Insomma, in ottica azzurra molte delle gare più attese ai Mondiali atletica 2023 a Budapest arriveranno già nei primi due giorni, ma guai naturalmente a sottovalutare quello che arriverà più tardi, a cominciare da martedì 22 agosto, quando spiccherà la finale del salto in alto maschile che naturalmente vedrà il campione olimpico Gianmarco Tamberi tra i protagonisti più attesi. Giovedì mattina sarà invece la volta della 35 km di marcia, qui Massimo Stano si presenterà naturalmente come campione del Mondo in carica e quindi torneremo ad affidarci a “santa marcia”, da sempre il forziere di molte delle medaglie dell’Italia ai Mondiali di atletica.

Marcell Jacobs: “Sono un essere umano, rinascerò”/ “Ho tante paure, ma le critiche non mi fermeranno”

Venerdì 25 agosto l’evento principale ai Mondiali atletica 2023 a Budapest sarà certamente la finale dei 200 metri maschili, mentre sabato 26 ecco la staffetta 4×100, anche se ripetere il capolavoro di Tokyo sarà difficilissimo per l’Italia. Gli ultimi due giorni avranno anche le maratone, sabato 26 femminile e domenica 27 quella maschile, tra gli italiani da seguire avremo sicuramente anche Yeman Crippa nei 10000 metri, Alessandro Sibilio nei 400 hs, il giovanissimo Mattia Furlani nel salto in lungo e più in generale una squadroni ottima salute, anche se lottare per le medaglie a un Mondiale resta impresa sempre complicata e i cinque ori di Tokyo sono un sogno (forse) irripetibile.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE GARE DEI MONDIALI ATLETICA 2023 A BUDAPEST











© RIPRODUZIONE RISERVATA