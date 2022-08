Diretta Marcell Jacobs/ Finale 100 metri streaming video Rai, Europei atletica 2022

DIRETTA MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI EUROPEI ATLETICA 2022

Le ore 22:15 di martedì 16 agosto ci consegnano la diretta di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri, agli Europei atletica 2022: il campione olimpico torna in pista due ore dopo aver dominato la sua semifinale, vinta con il crono di 10’’00 e rallentando vistosamente nella parte finale per tenere le energia. Il programma della kermesse di Monaco di Baviera prevede infatti che tra semifinale e batteria ci sia pochissimo tempo: la caccia alla medaglia d’oro potrebbe dunque essere questione anche di come si riuscirà a recuperare dalle fatiche della frazione precedente.

Intanto noi possiamo dire che per l’Italia c’è una bella notizia: oltre a Marcell Jacobs infatti la diretta della finale dei 100 metri “ospiterà” Chituru Ali, che la semifinale l’ha chiusa con l’ottimo tempo di 10’’12. Anche lui potrebbe verosimilmente arrivare a medaglia, ma lo scopriremo; chiaramente le luci dei riflettori, e non solo da parte nostra, sono tutte puntate su Jacobs che dopo tanti problemi sembra tornato alla condizione che speravamo ritrovasse, ora mettiamoci in attesa di quello che succederà sulla pista di Monaco di Baviera perché manca davvero poco allo start…

DIRETTA MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI ATLETICA 2022

Naturalmente la diretta tv di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri sarà disponibile su Rai Due: abbiamo più volte detto e ricordato che gli Europei atletica 2022 sono forniti dalla televisione di stato, e in particolare il secondo canale è quello che si occupa della sessione serale nella quale vengono assegnate le medaglie. Per assistere alla gara di Jacobs e Chituru Ali dovrete di conseguenza rivolgervi alla vostra televisione o, in alternativa, al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile consultando il sito di Rai Play, oppure scaricando e installando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Marcell Jacobs impegnato nella finale dei 100 metri dobbiamo anche conoscere i rivali dei due azzurri, perché come detto Chituru Ali correrà questa gara per le medaglie agli Europei atletica 2022 e dunque saranno due gli italiani al via. Nella batteria di Jacobs si è qualificato per la finale Israel Olatunde, cui il campione olimpico ha rifilato 20 centesimi; gli avversari più temibili per Jacobs però saranno certamente i due britannici Zharnel Hughes e Reece Prescod.

I due sono stati rispettivamente oro e argento agli Europei di quattro anni fa, disputati a Berlino; vero che poi Hughes ha steccato l’appuntamento con i Mondiali di Eugene – clamorosamente eliminato in semifinale – mentre alle Olimpiadi, nella gara che ha definitivamente incoronato il nostro Jacobs, è stato squalificato non potendo concretamente correre per le medaglie. Tra poco comunque ci siamo, vedremo quello che succederà nella finale dei 100 metri agli Europei atletica 2022 con Jacobs e Ali che vanno alla ricerca di gloria e podio continentale…

