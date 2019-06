Mondiali di calcio femminile 2019/ Twitter lancia il contest #GoldenTweetAward

I Mondiali di calcio femminile 2019 sono alle porte: domani avrà inizio la manifestazione in terra francese, anche se per l’esordio dell’Italia dovremo aspettare domenica. Mentre la nostra nazionale affronta la preparazione a Valenciennes, da Twitter arrivano importanti novità sul modo in cui si potrà seguire questa rassegna attraverso i “cinguettii” e il popolare social network, naturalmente con particolare riferimento. Attraverso un comunicato stampa, Twitter ha lanciato l’hashtag Mondiale: digitando #RagazzeMondiali sarà dunque possibile partecipare attivamente alle partite dell’Italia e avere continuamente notizie e informazioni utili per seguire al meglio i Mondiali di calcio femminile 2019. Non solo: Twitter ha ufficializzato una partnership con Sky Sport (che trasmetterà integralmente la manifestazione) e dunque potrà fornire gli highlights delle partite e contenuti esclusivi. Una bella iniziativa quella del social network, che aprirà una pagina dedicata ad ogni singola gara del torneo: per ciascuna gara ci sarà un hashtat dedicato, una fotocamera aggiornata ed emoji speciali che saranno legate a tutte le squadre. Un modo rapido, divertente e interessante per essere protagonisti.

MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL GOLDEN TWEET AWARD

Non solo: in occasione dei Mondiali di calcio femminile 2019, Twitter ha lanciato il #GoldenTweetAward. Di cosa si tratta? Semplice: è sostanzialmente un contest aperto dal social network per incoronare il miglior tweet della manifestazione iridata. Il team di Twitter lavorerà per trovare i migliori “cinguetti” su #FIFAWWC: una sfida internazionale perché i Paesi coinvolti saranno Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Messico, Spagna e Stati Uniti. Al termine dei Mondiali di calcio femminile 2019 i tweet più popolari (dunque bisognerà anche aver ricevuto retweet, like, condivisioni o commenti), suddivisi in varie categorie, saranno scelti come vincitori: il premio sarà la presentazione con l’uccellino di Twitter, il celeberrimo logo che ormai identifica il social network in tutto il mondo e che sarà “consegnato” in edizione mondiale. Questo ovviamente senza citare il fatto che tutte le nazionali presenti ai Mondiali di calcio femminile 2019 possiedono un proprio account sulla piattaforma: l’Italia è presente con @Vivo_Azzurro che è il canale federale, per tutte le altre squadre potrete effettuare la vostra ricerca ed essere sempre aggiornati con informazioni utili.

