Mondiali di calcio femminile 2019/ Italia, comincia il ritiro a Valenciennes

Mancano ormai quattro giorni alla cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio femminile 2019 e sei giorni al debutto dell’Italia, che domenica 9 giugno disputerà la sua prima partita nel torneo iridato contro l’Australia a Valenciennes, che già da ieri sera ospita il raduno della Nazionale italiana di calcio femminile. La banda musicale, una ventina di bambini a sventolare bandierine con il tricolore italiano e il discorso di benvenuto del sindaco Laurent Degallaix, che ha augurato una buona permanenza all’Italia: è stata calorosa l’accoglienza a Valenciennes per la nostra Nazionale Femminile. L’attesa è sempre più grande: c’è stato anche un collegamento con la nota trasmissione di Rai 1 “Che tempo che fa”, con il c.t. Milena Bertolini e il capitano Sara Gama che hanno parlato con i conduttori Fabio Fazio e Luciano Littizzetto, unitamente a Fabio Quagliarella e Moise Kean, collegati invece dal ritiro di Coverciano della Nazionale maschile.

MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL RITIRO DELL’ITALIA

Naturalmente però è la preparazione al debutto ai Mondiali di calcio femminile 2019 al centro dell’attenzione. Nel pomeriggio di oggi lunedì 3 giugno, sul campo del Valenciennes FC, l’Italia femminile sostiene la sua prima seduta di allenamento in terra francese dopo le due settimane di ritiro a Coverciano e la terza settimana di allenamenti a Riscone di Brunico, che hanno preceduto l’amichevole dello scorso 29 maggio con la Svizzera terminata con il successo delle Azzurre per 3-1. Domani è in programma un doppio allenamento a porte chiuse, mercoledì mattina invece un solo allenamento al mattino ma a porte aperte e nel pomeriggio conferenza stampa. Si proseguirà poi con un allenamento al giorno sempre al mattino, sabato pomeriggio conferenza stampa pre-partita con il c.t. Milena Bertolini e una giocatrice, ricordiamo invece che la partita di domenica contro l’Australia avrà luogo alle ore 13.00 presso lo Stadio du Hainaut.

© RIPRODUZIONE RISERVATA