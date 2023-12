Monia La Ferrera affronta Varrese: “Non ci siamo lasciati bene”/ “Tra noi forti litigate, è finita malissimo”

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, nuove rivelazioni sulla rottura al Grande Fratello 2023

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sono tornati a confrontarsi sulla fine della loro relazione. Nella Casa del Grande Fratello, durante un momento insieme sul divano, i due ex hanno espresso le loro opinioni alquanto diverse sulla fine della loro storia d’amore risalente a 15 anni fa.

“Ho tanti ricordi belli della nostra relazione” ha esordito Massimiliano, non trovando d’accordo che ha dichiarato: “Ti ricordi le litigate che ci siamo fatti? Noi non ci siamo lasciati bene per niente”. Ha quindi approfondito il discorso: “Tu dici sempre che abbiamo vissuto una grande storia, però per esempio quando ci siamo lasciati all’epoca io male ci sono rimasta, anche perché era stata una storia molto bella. Però è finita malissimo.”

Monia La Ferrera non perdona Massimiliano Varrese per com’è scomparso 15 anni fa

Monia ha ricordato a Massimiliano come, di punto in bianco, sia scomparso dalla sia vita e senza alcuna spiegazione: “Sei scomparso! Poi hai continuato comunque su quell’onda. Quindi quando dici che abbiamo vissuto una storia bella sì, ok, però poi ti sei deviato in una maniera così facile, così superflua… Non ci siamo lasciati bene per niente, perché io in questi giorni mi sto ricordando del perché. Non ci siamo mai voluti male perché c’è un rispetto di base, questo sì.” Massimiliano ha minimizzato, non convincendo del tutto Monia, che ha ribadito: “Ci sto riflettendo in questi giorni e sto ricostruendo cose che avevo dimenticato. È andata così”. Chissà se i due avranno modo di approfondire anche in diretta con Alfonso Signorini.











