Monica Angela, moglie di Alberto/ 26 anni di matrimonio, tre figli e un porto sicuro

Monica Angela è il volto nascosto che dimora nel focolare di Alberto Angela. La moglie che più di tutte le consorti vip riscuote grande curiosità ed interesse nelle menti degli spettatori italiani. Il fascino del conduttore, figlio d’arte grazie al papà Piero Angela, è indubbio ma lo stesso si può dire di colei che gli ha rubato il cuore? Sono ben poche le notizie che circolano su di lei: sappiamo che il loro matrimonio è iniziato circa 26 anni fa e che la coppia ha avuto tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Sembra tra l’altro che anche la fase del fidanzamento sia durata a lungo, dopo un primo incontro legato al piccolo schermo. Inutile andare a caccia di foto di Monica sui profili social del marito: il conduttore tiene così tanto alla propria riservatezza che mostra ben poco della sua vita quotidiana e privata. A parte con il padre, con cui è facile trovarlo in qualche scatto, Angela non è di certo quel tipo di papà che ama farsi i selfie con la famiglia. Grazie a qualche post meno professionale, sappiamo però che Monica ama viziare il proprio consorte, magari con una bella fetta di Tiramisù, qualche chiacchiera a colazione e tante risate insieme. Oggi, mercoledì 1 gennaio, Alberto Angela sarà ospite di Roberto Bolle – Danza con me 2020: Monica di sicuro lo sosterrà da casa con gli eredi, in silenzio come sempre. Almeno per il pubblico.

MONICA ANGELA, MOGLIE DI ALBERTO: UN PORTO SICURO DOVE TORNARE SEMPRE

Monica Angela rappresenta quel porto sicuro da cui il marito Alberto Angela tornerà sempre, come fa da oltre tre decenni a questa parte. Un amore folle e forte, che ha permesso ad entrambi si superare anche uno dei momenti più duri per il conduttore, il rapimento in Nigeria. “Mi hanno torturato, minacciato e derubato. Da allora apprezzo di più la vita”, ha detto tempo fa al settimanale Gente. “Sono state 15 ore di terrore allo stato puro: sotto tiro, calci nel costato, pugni alla tempia, schiaffi a mano aperta per sfondarti i timpani, interrogatori uno alla volta con urla e violenze psicologiche”, aggiunge. Riportato al punto di partenza, ad Angela viene tolto tutto, persino la fede nuziale. Un vero colpo al cuore, che però gli ha permesso di ritornare a casa sano e salvo. In quei momenti di certo ha pensato a Monica ed ai tre figli: “Un’esperienza del genere ti aiuta a riflettere sul valore della vita e ad amarla di più”. Anche in questo caso quindi non possiamo sapere nulla di come la bionda e riflessiva consorte abbia affrontato il tutto in Italia. Di lei sappiamo però che condivide con il marito la passione per il nuoto e per il cinema. Per il resto, è sempre Alberto il chiacchierone fra i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA