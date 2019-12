Piero Angela/ “Io, giovane fra i giovani”, e lancia SuperQuark+

Piero Angela torna in tv ospite della nuova puntata de “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini su Rai3. Quale occasione migliore per il divulgatore scientifico e conduttore televisivo per presentare e lanciare il suo ritorno alla guida di una speciale edizione di “Super Quark +”, il programma cult che dal 22 dicembre condurrà su Rai Play. All’età di 91 anni Piero Angela non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi come ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione dello storico programma ha dichiarato: “sono 67 anni che lavoro in Rai, avrei dovuto andare in pensione nell’85, ma che avrei dovuto fare? Ma cosa si aspettavano che finivo ai giardinetti?”. Il padre di Alberto Angela ha parlato anche di come sono cambiate le proiezioni sulla vita rispetto agli anni in cui è nato: “quando sono nato, la speranza di vita era 52 anni. Ho fregato 40 anni!” – e ha anticipato – “sto già lavorando a un altro progetto”.

Piero Angela, 91 anni di età: “mi sento un giovane fra i giovani”

Alla soglia dei 91 anni che compirà il giorno 22 dicembre, Piero Angela ha ancora tante idee e tanta voglia di lavorare. “A me fa piacere continuare a lavorare, si è giovani fino a quando si hanno dei progetti e si realizzano. Io mi sento un giovane fra i giovani” ha dichiarato senza tanti giri di parole l’amatissimo divulgatore scientifico in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Super Quark +”, il programma in partenza proprio nel giorno del suo 91esimo compleanno sulla piattaforma online di Rai Play. Una scelta in linea coi tempi quella fatta dallo scrittore che ha voluto rendere il suo programma, considerato un vero e proprio cult del piccolo schermo, più fruibile ad un pubblico di giovanissimi. Oggi giorno, infatti, i giovani non si staccano dai propri smartphone e iPad e la vita scorre sui social.

Piero Angela: “a Super Quark + tratteremo dall’amore allo sport”

Nel pieno di un’era digitale, Piero Angela ha voluto con questo nuovo programma strizzare l’occhio ad un target di età completamente differente. “Sul web è tutto diverso” – precisa il divulgatore pronto per questa nuova avventura che lo vedrà condividere il campo con cinque giovani ricercatori. Non solo, tra le novità di questa edizione “web” di Super Quark ci saranno anche i temi che saranno differenziati. A rivelare alcune anticipazioni è stato proprio il giornalista: “tratteremo dall’amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre e anche altri argomenti come la memoria, la vista, l’acqua e il freddo”.



