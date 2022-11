Monica Contrafatto: “Mi piacciono uomini e donne”/ “Coming out? Lungo e travagliato”

Monica Contrafatto: “Mi innamoro di uomini e donne”

Monica Contrafatto, militare e atleta paralimpica, nel 2012 è rimasta vittima di un attentato che ha portato all’amputazione di una gamba. Parlando della sua vita sentimentale, lei ha rivelato a “Belve” di non essere cambiata molto: “Sono sempre la stessa, infatti non mi si piglia nessuno per quello. Sono forte, sono una donna alfa. Mi piace comandare, sono una che se ti dice una cosa quella è. Sono un po’ prepotente, sì. Se tu sai che mi manca una gamba sono la stessa, se invece mi approccio a qualcuno che non lo sa faccio un po’ di fatica, perché penso a come posso dirglielo, a cosa può pensare. Poi magari lo conosco, la conosco ed è come se nulla fosse”.

Tamponi Covid fatti male: usato reagente sbagliato/ Procura Firenze chiederà processo

Alla domanda di Francesca Fagnani se questo sia o meno un coming out, la Contrafatto ha risposto: “In realtà mi innamoro dei casi umani, quindi donne o uomini poco importa. L’amore è bello a 360 gradi. Non mi piace darmi definizioni, nel 2022 dovremmo essere tutti liberi. Bisessuale? Non lo so, sono aperta a nuove conoscenze”.

Stop auto benzina e diesel/ Breton “Forse il 2035 slitta, serve fondo transizione”

Monica Contrafatto: “Molti nell’esercito non fanno coming out”

L’intervista è proseguita con la domanda di Francesca Fagnani sull’essere o meno innamorata. Monica Contrafatto ha spiegato: “No, non sono innamorata. Del mio cane. Aspetto che tu mi faccia conoscere qualcuna, qualcuno, qualcuni. La prima volta che ho provato qualcosa per una donna l’ho vissuta con emozione e turbamento. Ero grande comunque, è stata una cosa lunga, travagliata. Sia prenderne consapevolezza che la storia proprio, che è stata lunga e travagliata”.

I suoi genitori, comunque, non sanno nulla sul fatto che lei abbia avuto esperienze anche con donne, come ha sottolineato la stessa atleta a “Belve”: “Ai miei genitori ho staccato la televisione stasera, scoprire così certe cose non credo faccia piacere a nessuno. Molti nell’esercito non lo dicono. Io non l’ho mai detto”.

Monica Contrafatto: "Attentato? Mai pensato di non farcela"/ "Ho perso la gamba e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA