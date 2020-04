Monica Hill, corista di Laura Pausini/ La nuova vita dopo Amici: “Sposata con…”

Pubblicità

Se la corista di Laura Pausini vi sembra abbia un volto già conosciuto, la verità è che è proprio così. Monica Hill, questo il suo nome, ha partecipato ad Amici quando si chiamava ancora Saranno Famosi. Stiamo infatti parlando della primissima edizione del talent di Canale 5, quest’anno giunto alla sua 19esima edizione. “Studiavo scienze della comunicazione a Bologna. Volevo diventare una giornalista. Sono stati i miei genitori ad appoggiarmi quando mi hanno chiamato ad Amici. Sono partita con mille dubbi ma poi è arrivata una sorpresa professionale dopo l’altra.” ha raccontato la cantante qualche tempo fa. E proprio Amici è stato il trampolino che ha dato il via alla sua bellissima carriera musicale.

Monica Hill, cos’è successo dopo la partecipazione ad Amici

Oggi quella ragazza che sperava di diventare una nota cantante è anche la moglie di un musicista “Nel 2011 ho sposato Andrea Morelli, chitarrista di Cremonini. Siamo molto simili e non può che essere contento di quello che faccio. Ci siamo conosciuti proprio in tour…”, ha infatti raccontato. Monica è stata la corista di Laura Pausini ma anche di Eros Ramazzotti, sui quali ha dichiarato “Con loro mi trovo molto bene. Laura dà tanto spazio a noi coristi e anche Eros fa tanti duetti con noi”. E sul mestiere di corista ha inoltre ammesso che “è imprevedibile. Di solito sono gli artisti che ti chiamano, magari di vedono in tv oppure sanno che altri colleghi si sono trovati bene con te e ti vogliono. Fai un mini provino e poi parti per i live”. E così è stato per lei.



