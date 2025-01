Monica Maletto e l’amore con Aldo Cazzullo: lo speciale legame tra i due

Da ormai tanti anni nella vita del celebre giornalista Aldo Cazzullo è arrivato l’amore grazie a Monica Maletto, i due infatti condividono da ormai diverso tempo il quotidiano e hanno dato vita a una speciale famiglia. La coppia si è sposata nell’ormai lontano 1998 e sono riusciti a costruire un legame davvero indissolubile nel corso degli anni, un’esposizione davvero bassa e limitata che non ha permesso di rilasciare troppe informazioni su Monica Maletto, che in passato è stata definita da Aldo Cazzullo come “la compagna perfetta”, testimoniato da 30 anni di amore indissolubile della coppia.

Dalla relazione tra Monica Maletto e Aldo Cazzullo sono nati i due figli Francesco e Rossana, venuti al mondo rispettivamente nel 1997 e nel 2000 e vivono a Roma, i due ragazzi hanno deciso di seguire le orme del padre dal punto di vista professionale.

Monica Maletto e il rapporto con Aldo Cazzullo: “Eravamo migliori amici”

Nel corso della loro vita, ancora prima di diventare marito e moglie, Monica Maletto e Aldo Cazzullo hanno vissuto un rapporto diverso, visto che i due erano amici. Una passione per la scrittura che ha unito i due, capaci di trasmettere questa loro passione anche i figli Francesco e Rossana, divenuti a loro volta scrittori nella vita: “Grazie alla nostra famiglia conoscevamo già da prima di iniziare a scrivere le vicende di alcuni dei personaggi: nostro papà ci ha sempre raccontato storie belle e di coraggio”.

Un amore vissuto lontano dai riflettori ma estremamente forte e indissolubile, al punto che Monica Maletto e Aldo Cazzullo sono riusciti a superare ogni ostacolo, rendendo il loro legame sempre più forte e indistruttibile. Monica Maletto, sulla quale esistono davvero pochissime informazioni, è una donna lontana dal mondo dello spettacolo, ma si è sempre rivelata la spalla ideale di Aldo Cazzullo.