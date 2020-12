Monica Michieletto, moglie Umberto Tozzi/ “Sempre pronta a bocciare i suoi brani”

Umberto Tozzi ha sempre cantato e lodato l’amore e lui stesso lo ha vissuto al massimo con ben due moglie la prima, Serafina Scialò, e la seconda, Monica Michielotto con la quale il cantautore ha ritrovato la serenità portandola all’altare nel 1995. Il loro primo incontro è stato casuale, nessun amico comune, niente cena in un ristorante, ma solo per via del lavoro. Lei si trovava in un posto per una sfilata e lui per un concerto, a fare da cornice al loro primo incontro è stata la città di Sanremo. In quel momento proprio Umberto Tozzi è rimasto folgorato dalla sua bellezza mentre lei non voleva saperne poi ha ceduto e si è perdutamente innamorata di lui. Secondo quanto lei stessa ha raccontato, Umberto Tozzi continua ad amarla e non solo visto che quando scrive le sue canzoni in fondo, lei riesce a vederci sempre un po’ di loro, un po’ della loro vita e anche dei loro sentimenti e questo la rende molto felice.

Monica Michieletto, chi è la moglie Umberto Tozzi?

Dall’altro canto, invece, è Umberto Tozzi a farle ascoltare i suoi pezzi perché si fida del suo giudizio e sa bene che se una cosa non le piace lei lo dice chiaramente. Ma chi è Monica Michieletto? Oltre ad essere la seconda moglie di Umberto Tozzi, lei è la madre di due dei figli del cantautore ovvero Gianluca e Natasha. I due stanno insieme ormai da trent’anni e mentre lui continua ad occuparsi della sua musica, lei ha poi smesso il suo lavoro come modella. Nella sua carriera ha preso parte anche al video musicale che ha accompagnato il singolo del marito, Gli innamorati, che lui aveva scritto proprio dedicandolo alla loro storia. I due sono nonni del piccolo Andrea, figlio di Gianluca e della sua ex moglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA