Raf e Umberto Tozzi/ Video, “Una grande occasione per farsi vedere”

Raf e Umberto Tozzi hanno stretto un sodalizio artistico ormai dall’anno scorso. I due cantanti infatti si sono ritrovati gomito a gomito su diversi scenari dedicati alla musica italiana, impegnati nel medley che ha permesso ad entrambi di lanciare il tour teatrale previsto per la prossima primavera. “Ci manca il contatto con il pubblico e il palco”, hanno detto in questi giorni a Radio Italia, “stasera è un’occasione per farsi rivedere e riprovare una bellissima sensazione, specialmente su questo palco che mi dà tanti ricordi“. L’appuntamento a cui si riferiscono è quello dello scorso 2 settembre, ma come sappiamo Raf e Umberto Tozzi saranno presenti anche nella puntata dei Seat Music Awards 2020 prevista per oggi, sabato 5 settembre 2020. Per il primo dei due artisti è d’obbligo inoltre ricordare il fine dell’evento musicale, ovvero dare sostegno a tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, nessuno escluso. “Oggi li ho incontrati, avrei voluto abbracciarli tutti”, ha sottolineato. I due si sono mostrati anche sui social alcune ore prima di salire sul palco veronese, annunciando una sorpresa per tutti gli ammiratori. Alcune fan però sono rimaste un po’ deluse nel vedere Tozzi con i capelli corti, preferendo vederlo con un taglio un po’ più lungo. “Look alla Equivocando Tour“, scrive un altro su Instagram, “sembri un pischello Umberto“. Clicca qui per guardare la foto di Raf e Umberto Tozzi e leggere i commenti.

Raf e Umberto Tozzi, il palco in un karaoke

Raf e Umberto Tozzi sono stati i degni protagonisti della parte finale del primo appuntamento con i Seat Music Awards 2020. Entrati in scena prima della chiusura, i due artisti hanno trasformato il loro arrivo sul palco in un vero e proprio karaoke. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si sono lanciati in diverse hit immortali che hanno subito scatenato il pubblico. Da Donna Amante Mia fino a Gloria, passando per Io camminerò, Dimentica e Infinito. Il ballo collettivo non ha potuto fare altro che travolgere i circa 3 mila presenti, all’insegna della musica del passato. Nel frattempo i fan di Raf e Tozzi si sono davvero scatenati sui social, condividendo diverse Stories in cui ha5gnno ripreso proprio i momenti più magici del loro live. Ovviamente condivise subito da entrambi gli artisti su Instagram. Per Raf in particolare si tratta di un doppio goal alla fine, visto il successo che sta riscuotendo il singolo Liberi che lo vede in coppia con Danti e Fabio Rovazzi.

Foto, appuntamento a stasera

Stasera ai @seatmusicawardsofficial una sorpresa per voi … #raftozzi #seatmusicawards20

Video, il medley a 20 anni che siamo italiani





