Monica, moglie Alberto Angela/ Matrimonio che dura da 27 anni lontano dalle telecamere

Monica è non solo la moglie di Alberto Angela, ma anche la donna più invidiata d’Italia. Sposata dal 1993 con Alberto Angela che è sempre più amato dal pubblico per la sua cultura, classe ed eleganza. Marito fedele e innamorato della moglie che l’ha reso padre di tre splendidi figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro, Alberto Angela è riuscito a separare la sua vita professionale da quella privata. Monica è la donna con cui ha scelto di formare la sua splendida famiglia che riesce a tenere lontano dal mondo del gossip. Se, infatti, negli anni, Alberto Angela è diventato uno dei personaggi televisivi più amati dai telespettatori, la moglie Angela è rimasta sempre in disparte, non mostrandosi mai davanti alle telecamere e conducendo una vita serena, tranquilla e lontana dalle luci dei riflettori.

MONICA E ALBERTO ANGELA: UN AMORE PROTETTO DAL GOSSIP

Nessun gossip, nessun pettegolezzo e nessuna crisi per Monica e Alberto Angela che, in 27 anni di matrimonio, sono riusciti a creare una famiglia unita, solida che si basa su valori importanti come l’amore, il rispetto e l’educazione. Sempre l’una accanto all’altro, Monica e il figlio di Piero Angela sono riusciti a regalare ai tre figli una quotidianità semplice trasmettendo loro l’esempio di due genitori che si sono sempe supportati l’uno con l’altra. Molto riservata, di Monica si sa davvero poco. Tuttavia, con il marito condivide la passione per il nuoto e quella per il cinema: “Vado in piscina tutte le mattine, prima di lavorare: faccio 60 vasche al giorno, a volte 10 in cinque minuti. Il nuoto è armonico, non rischio traumi muscolari e mi scarica i nervi“, ha raccontato il conduttore a Io Donna.



