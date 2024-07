Perché Noos non va in onda oggi, giovedì 25 luglio 2024? Arriva lo stop per Alberto Angela contro Temptation Island 2024

La quinta puntata del programma di divulgazione scientifica della reta ammiraglia condotto da Alberto Angela non andrà in onda oggi, al suo posto verrà trasmesso il film Un viaggio a quattro zampe ed a seguire Il Provinciale. A lanciare tra i primi la notizia, come riporta LaNostraTv è RavennaNotizie.it che nella giornata di ieri ha annunciato: “Ausl Romagna comunica che, per esigenze di palinsesto televisivo, la puntata di Noos, programmata per il 25 luglio, su Rai 1, è stata spostata al 22 agosto…” E perché oggi 25 luglio 2024 non va in onda Noos-L’avventura della conoscenza?

Il motivo è presto detto, come riportano molti siti come DavideMaggio e Fanpage la Rai ha deciso di sospendere il programma di Alberto Angela Noos-L’avventura della conoscenza a causa dei bassi ascolti dovuti anche alla controprogrammazione, nella stessa fascia oraria va in onda Temptation Island 2024 che sta totalizzando gli ascolti più alti della sua storia, picchi altissimi superiori al 30% di share. Numeri impensabili se si considera che si è in piena estate. Il programma di divulgazione scientifica, invece, partito con una media del 13,6% di share, era giunto fino ad un picco di 11,5% di share, poco meno di un milione e mezzo di telespettatori dall’erede di SuperQuark ci si aspettava ben altri numeri.

Quando torna in onda Noo-L’avventura della conoscenza di Alberto Angela

Spiegato perché non va in onda oggi Noos-L’avventura della conoscenza non resta che chiarire che non si tratta di una cancellazione ma di una sospensione. Il programma di Alberto Angela non è stato cancellato dei palinsesti ma semplicemente si è preferito tutelarlo fuggendo dalla puntata finale di Temptation Island 2024, mandano in onda le restanti puntata ad agosto. I numeri troppo bassi hanno spinto la Rai a salvaguardare il prodotto, che oltre ad evitare il finale del viaggio nei sentimenti salterà anche le due settimane di Olimpiadi e Ferragosto. Il programma riprenderà con la quinta puntata del programma giovedì 22 agosto, di fatto a ridosso della nuova stagione TV.