Monica Pais, veterinaria da sempre molto attenta alla cura e al benessere degli amici a quattro zampe, è autrice di vari libri scritti proprio a difesa degli animali. Laureata in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Sassari, la dottoressa è sarda, originaria di Oristano. Dopo la laurea, Monica Pais ha fondato con il marito la Clinica Duemari di Oristano dove si prende cura degli animaletti delle famiglie ma anche e soprattutto dei cuccioli selvaggi e randagi. Nel 2016 l’impegno da attivista di Monica Pais si è incrementato ancor di più: la veterinaria ha infatti creato la onlus Effetto Palla, che conta una fitta rete di volontari che operano sia in Italia che all’estero. La onlus si occupa di salvare gli animali in difficoltà, organizzando adozioni, affidi e stalli.

Monica Pais ha parlato del suo impegno a favore degli animali in più libri. Ha scritto infatti sette libri, ottenendo anche importanti riconoscimenti: nel 2021, infatti, è stata inserita da “F” tra le 100 donne che “resistono, lottano e conquistano”. Il suo impegno a favore degli animali e dell’ambiente l’ha portata infatti ad essere un nome conosciuto e noto ai più.

Chi è Monica Pais, la veterinaria che salva gli animali

Anche sui social la veterinaria Monica Pais è molto attiva e pubblica regolarmente immagini dei suoi amati amici a quattro zampe per i quali si spende personalmente, affinché possano trovare la pace che meritano e un famiglia che possa amarli. Di recente sul lavoro che lei, il marito e tanti volontari svolgono per la Clinica veterinaria Duemari, è stato girato un documentario chiamato “Altri animali”.

Dopo essere stato presentato al cinema in Sardegna, con tanti sold out, il documentario arriva anche a Roma e a seguire in tutta Italia. Così, il lavoro della volontaria Monica Pais e di tutti coloro che lavorano a stretto contatto con lei, potrà diffondersi sempre più e provocare un’ondata di altruismo e generosità nei confronti dei nostri cari amici a quattro zampe che tanto ci amano.

