Monica Scattini, ex compagna morta di Roberto Brunetti “Er Patata”/ Un grande amore…

Monica Scattini, ex compagna di Roberto Brunetti

Roberto Brunetti, conosciuto da tutti come “Er Patata”, il cui corpo è stato ritrovato oggi senza vita nel suo appartamento di Roma, ha avuto un grande amore, quello per Monica Scattini, l’attrice scomparsa nel 2015 in seguito ad una grave malattia. Quella tra Monica Scattini e Roberto Brunetti è stato un amore lungo e importante. I due, oltre ad essere uniti dal sentimento, hanno condiviso anche la passione per la recitazione. Una coppia che è stata molto amata anche dal pubblico e che la vita ha poi diviso.

Nel 2019, nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica Live, Roberto Brunetti aveva parlato della lunga storia vissuta con Monica Scattini e della malattia che l’aveva poi portata vita. “È stato un grandissimo amore. Erano passati 17 anni. Ho saputo che non stava tanto bene, l’ho chiamata, ci siamo visti al bar, ci siamo presi un caffè, ma lei non parlava, era un po’ arrabbiata. E poi un nostro amico comune, che mi chiamava tutti i giorni, un giorno mi ha chiamato e ho saputo che lei non c’era più”, aveva raccontato a Barbara D’Urso.

Monica Scattini e Roberto Brunetti, la fine di un grande amore

Monica Scattini e Roberto Brunetti erano innamorati e cn tanti progetti insieme. Qualcosa, poi, si ruppe e i due si dissero addio. Dopo la rottura, in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Eva Tremila, la Scattini parlò così della fine di quella storia d’amore che, per anni, l’aveva resa felice.

“Roberto se n’è andato, è scappato di casa senza dire niente. Mi ha solo detto che sta male, sta in crisi, e che voleva prendersi una pausa di riflessione. Altro non so. Forse ha preso una sbandata per un’altra e non ha avuto il coraggio di dirmelo. Io sto malissimo. Spero solo che sia una cosa momentanea e che torni da me, come dicono gli amici. Io l’ho amato tantissimo in questi anni e lo amo ancora”, aveva detto l’attrice come riporta il portale DiLei.

