Monica Setta a I Fatti Vostri: “Maurizio Costanzo pensò un programma per me”/ “Vita sentimentale? Non bene”

Maurizio Costanzo e il ricordo di Monica Setta a I Fatti Vostri: “Mi disse di fare televisione”

Nella puntata di oggi de I Fatti Vostri, lunedì 8 gennaio, è stata ospite Monica Setta conduttrice di UnoMattina in famiglia e Donne al bivio. Tuttavia la Setta ha confessato che la sua carriera da conduttrice è nata grazie a due mostri sacri della tv: Maurizio Costanzo e Pippo Baudo. Infatti, il presentato siciliano l’ha fortemente voluta alla guida del Dopo Festival 2023 mentre su Maurizio Costanzo ha rivelato: “Ero andata a fargli un’intervista e lui mi disse: ‘secondo me tu sei molto brava e devi fare la televisione.’ Dopo un anno lui diventò consulente de La7 e pensò per me un programma sulle donne che era Donne allo specchio. Il programma funzionò molto bene.”

Giorgio Assumma: "50 anni di amicizia con Maurizio Costanzo non si cancellano"/ "Non abbiamo mai litigato"

Maurizio Costanzo è morto il 24 febbraio del 2023, tra poche settimane quindi ci sarà il primo anniversario della scomparsa. Sono molti i volti noti del mondo dello spettacolo che gli sono riconoscenti per la loro carriera e tra questi c’è anche Monica Setta la quale ospite a I Fatti Vostri ha rivelato che è anche merito di Costanzo se da giornalista ha tentato la strada della conduzione. Sul rapporto con il conduttore e giornalista scomparso, infine, la Setta ad Anna Falchi ha confessato: “Con lui c’è stato un rapporto molto bello durato fino alla fine.”

Maria De Filippi, il messaggio al pubblico dopo la morte di Maurizio Costanzo/ "Vi ringrazio per l'amore"

I Fatti Vostri, Monica Setta ammette: “Vita sentimentale è andata meno bene di quella professionale”

Monica Setta ad Anna Falchi ha raccontato tutte le sue soddisfazioni professioni costellate di grandi incontri come come Indro Montanelli ed altri giornalisti importanti del ‘900. Tuttavia, mentre la sua vita professionale è ricca di successi e soddisfazioni quella sentimentale non è andata altrettanto bene. Infatti, la conduttrice dopo una serie di relazioni naufragate non ha mai fatto mistero di aver sofferto molto per la fine del suo matrimonio nel 2011 con il collega giornalista Giuliano Torlontano dalla cui unione è nata la figlia Gaia che oggi ha 26 anni.

Veline Striscia la notizia, dedica a Maria De Filippi/ E omaggio a Maurizio Costanzo

A I Fatti Vostri Monica Setta ha ammesso amara: “La parte sentimentale della mia vita è andata meno bene devo essere sincera.” Spazio ha avuto durante l’intervista con Anna Falchi anche un riferimento alla figlia Gaia, fonte di orgoglio e soddisfazione per Monica Setta. La giovane dopo essersi laureata in Giurisprudenza ed aver fatto il praticantato richiesto ha superato al primo colpo l’esame di Avvocato. “Non è che non le piace la tv è che è perfetta per fare l’Avvocato” ha confessato la Setta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA