Monica Vitti, chi è?/ Simbolo della commedia italiana, ma non solo: un mare di successi e…

Chi è Monica Vitti, una carriera di successi, insieme ai big del cinema

Monica Vitti è stata un’attrice italiana di grande successo. Con la sua voce roca ed il suo talento innato, ha regalato grandi interpretazioni al mondo del cinema italiano. Sono rimaste impresse nel cuore del pubblico le sue interpretazioni drammatiche nella “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) che le permisero di acquisire una fama mondiale. Monica Vitti interpretò con grande disinvoltura anche ruoli brillanti, come quelli in La ragazza con la pistola e Io so che tu sai che io so.

Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma, ex Monica Vitti/ Due grandi storie d'amore

Divenne in poco tempo un simbolo della commedia italiana, fronteggiando a testa alta altri big del cinema come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha fatto il pieno di riconoscimenti. Dai cinque David di Donatello ai tre Nastri D’Argento, ma anche dodici Globi d’oro, un ciak d’oro, un leone d’oro, un orso d’argento, una Concha de Plata a San Sebastián ed una candidatura al premio BAFTA.

Monica Vitti, com’è morta?/ Una malattia molto simile all'Alzheimer, il marito Roberto Russo...

Monica Vitti, la vita e la carriera a Techetechetè

Questa sera, mercoledì 15 giugno, avremo l’opportunità di rivivere la carriera di Monica Vitti, con il tributo di Techetechetè. Una puntata speciale, dedicata ad una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano, venuta a mancare pochi mesi fa, lo scorso febbraio, a causa di una malattia neurodegenerativa molto simile all’Alzheimer. Un appuntamento importante per riscoprire film cult, retroscena e rivivere tutte quelle ospitate televisive e quelle collaborazioni che l’hanno resa un’icona del cinema italiano e non solo.

LEGGI ANCHE:

Ricky Tognazzi/ "La sua bellezza particolare è stata la forza di Monica Vitti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA