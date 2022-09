Monica Vitti, gli amori e perché non ha avuto figli/ Da Carlo Di Palma a Antonioni fino alla scelta personale

Monica Vitti, da Carlo Di Palma a Antonioni: gli amori dell’attrice

Monica Vitti è stata ed è ancora oggi una delle più grandi attrici che il panorama italiano ha avuto. La sua scomparsa, a febbraio di quest’anno, è stata accolta con grande dolore da amici e colleghi ma anche dal suo vasto pubblico che, negli anni, si è interessato anche alla sua vita privata. Di amori importanti nella vita della Vitti ce ne sono stati, tre in particolare che l’hanno segnata nel profondo.

Tre lunghe storie d’amore quelle vissute da Monica Vitti nel corso della sua vita. Il primo grande amore fu quello con il regista Michelangelo Antonioni. I due hanno condiviso non solo sentimenti ma hanno anche lavorato insieme per diverse pellicole italiane. La loro storia d’amore finì e l’attrice si innamorò del direttore della fotografia Carlo Di Palma, che l’ha diretta in tre film nella metà degli anni settanta.

Perché Monica Vitti non ha avuto figli?

La storia d’amore più importante è stata però quella che Monica Vitti ha avuto con il fotografo di scena Roberto Russo, poi diventato suo marito dopo quarant’anni di conoscenza e 27 di fidanzamento, il 28 settembre del 2000 in Campidoglio. Né con lui, né con gli amori del passato Monica Vitti ha però avuto figli.

Monica Vitti non ha mai avuto figli. Una scelta a cui fece cenno in vita soltanto in un’occasione, dichiarando: “Una famiglia normale, con un marito e dei figli, mi spaventava. E non ho mai voluto un uomo che vedevo solo la sera, a cena. No, ho sempre cercato dei compagni di lavoro. Per condividere tutto”.

