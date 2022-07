Monitoraggio Iss 1 luglio: Rt sale a 1,30/ Incidenza da 504 a 763

Dati in aumento nel monitoraggio settimanale firmato Iss-Ministero della Salute. L’incidenza dei casi Covid-19 risulta in rialzo, così come l’indice di trasmissibilità Rt. Entrando nel dettaglio dei numeri diffusi dagli enti, l’incidenza settimanale nel periodo che va dal 24 al 30 giugno passa da 504 a 763 ogni 100 mila abitanti. Imponente aumento per quanto riguarda l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici: dall’1,07 di sette giorni fa all’1,30 (range 1,06-1,56).

Mascherine FFP2 e regole Covid al lavoro: cosa cambia?/ Protocollo fino al 31 ottobre

Particolare attenzione nel monitoraggio Iss-Ministero Salute alla situazione negli ospedali, dove si annotano un aumento di terapie intensive e ricoveri ordinari. Entrando nel dettaglio dei numeri, in confronto ai dati della scorsa settimana, il tasso di occupazione in TI passa dal 2,2% al 2,6%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche passa dal 7,9% al 10,3%.

Centemeri: “Due terzi infetti in giro come se niente fosse”/ “Situazione spaventosa”

Monitoraggio Iss 1 luglio: Rt sale a 1,30

Per quanto riguarda i numeri delle varie regioni, il monitoraggio Iss-Ministero della Salute segnala ben tredici regioni con un’incidenza dei casi di Covid sopra 700: cinque regioni in più rispetto a una settimana fa. Questo l’elenco: Lazio, Sardegna e Veneto oltre 900; Abruzzo, Umbria e Campania oltre 800; Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Toscana oltre 700.

Nessuna regione o Provincia autonoma è classificata a rischio basso nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. In ribasso, da 9 a 8, le regioni a rischio alto, mentre sono tredici le regioni/Pa a rischio moderato. Venti regioni/PA riportano almeno una singola allerta di resilienza, mentre otto regioni riportano moltiplici allerte di resilienza. Per quanto concerne l’occupazione negli ospedali, sono quattro le regioni sopra la soglia del 15 per cento: parliamo di Calabria, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta.

Bollettino vaccini covid oggi 1 luglio/ 907mila quarte dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA