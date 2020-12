Monitoraggio Iss 18 dicembre/ Rezza “Rt non scende più”: pronte nuove zone gialle

«L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane», anticipa così il contenuto del monitoraggio Istituto Superiore di Sanità 18 dicembre il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza. Il membro Iss e Cts, durante la sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità, ha spiegato perché occorre guardare ancora con preoccupazione l’evoluzione della pandemia, proprio in concomitanza con le nuove regole “rafforzate” del Governo sui giorni del Natale (tra oggi e domani il varo del nuovo Dpcm che dovrebbe forse porre l’Italia in zona rossa dal 24 gennaio al 6 gennaio). «Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva. Inoltre non mi sembra che stiano più scendendo incidenza ed Rt», conferma Rezza che poi spiega come il reale monitoraggio verrà poi fatto pervenire dalla cabina di regia anti-Covid convocata come sempre ogni venerdì per discutere degli eventuali “cambi colore” delle Regioni.

MONITORAGGIO ISS: TOSCANA-CAMPANIA-VDA IN ZONA GIALLA

«È chiaro che di fronte a questa situazione occorre estrema prudenza, poi le misure specifiche le decide la politica», spiega il direttore generale intimando gli italiani durante le feste di Natale ad una seria responsabilità, «E’ logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani». Nell’attesa del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, composto come sempre dall’algoritmo dei 21 parametri per inquadrare la situazione epidemiologica di tutto il Paese, il Governo sta preparando un pacchetto di misure ad hoc per il Natale con la zona rossa in pratica estesa dalla Vigilia di Natale fino all’Epifania. Al netto delle nuove regole però, nella cabina di regia anti-Covid Cts-Ministero della Salute si discuterà del rientro in zona gialla di altre Regioni italiane: si tratta di Toscana, Campania, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. L’Rt qui sì in discesa, i ricoveri e i numeri di contagi consigliano il passaggio di “colore” per qualche giorno in attesa del lockdown di Natale che comunque giungerà nei prossimi giorni in tutto il Paese.



