Monitoraggio Iss, Rt 1.21/ Incidenza 78, 4,4% terapie intensive, 6,1% ricoveri Covid

Il contagio da Covid-19 è tornato a crescere in Italia, come certifica anche l’ultimo monitoraggio elaborato dall’Iss e presentato stamane in Cabina di regia anti-Covid: se l’indice Rt Italia continua a salire – arrivato a 1.21, era 1.15 solo una settimana fa – è soprattutto l’incidenza dei casi Covid ad aumentare secondo il report dell’Istituto Superiore di Sanità. Il dato è ora a 78 per 100mila abitanti, contro i 53 del precedente monitoraggio.

Resta stabile sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,14 (1,1-1,19) al 2/11/2021 vs Rt=1,12 (1,06-1,17) al 26/10/2021): anche per questa settimana, comunica l’isa, si ritiene che le stime dell’Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi (dovuti all’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori). Sul fronte ospedaliero, sale il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva al 4,4% (contro il 4% di una settimana fa) mentre sui ricoveri i dati si alzano da 5,3% all’attuale 6,1%: si resta comunque sotto la soglia di allerta fissata rispettivamente al 10% e al 15%.

MONITORAGGIO ISS, LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

Secondo il monitoraggio offerto dall’Iss – come sempre nel pomeriggio è attesa la conferenza stampa con la spiegazione nel dettaglio della bozza di report settimanale dell’Istituto – al momento sono 20 su 21 le Regioni che risultano classificate con rischio moderato, l’unica a rischio basso è la Calabria. Non vi dovrebbero essere cambi di colore tra le Regioni neanche per la prossima settimana, ma l’Italia zona bianca potrebbe non rimanere tale fino a fine novembre dato che soprattutto Friuli Venezia Giulia e Alto Adige presentano dati al limite con le soglie fissate per il passaggio in zona gialla. In Friuli l’incidenza è a 148 (la soglia è 50), le terapie intensive all’11% (soglia 10%) e i ricoveri al 10% (soglia 15): ricordiamo che per la zona gialla serve che tutti e tre i parametri siano contemporaneamente oltre le soglie fissate dal Decreto Covid. Nella provincia di Bolzano le stime sono simili: 201 incidenza, terapie intensive 5% e ricoveri al 14%.

