MONOPATTINI ELETTRICI VIETATI AI MINORI?/ Casco e limiti: Parlamento studia stretta

Monopattini elettrici vietati ai minori? Stretta sull’uso incontrollato dei mezzi che negli ultimi mesi hanno rivoluzionato la mobilità condivisa in Italia: questo l’obiettivo a breve termine del Parlamento, deciso a proporre un quadro di regole che metta fine alla “giungla” di comportamenti pericolosi che vedono i proprietari di questi veicoli, spesso giovanissimi, sfrecciare per le vie della città, in molti casi senza casco.

Ecco allora che presso la commissione Trasporti della Camera – come riportato da L’Huffington Post – è in esame una legge ad hoc che fra le altre cose introdcue l’obbligo del casco, della maggiore età per l’uso dei monopattini elettrici e limiti di velocità. Fra i punti cardine della proposta di legge, che porta la firma del deputato di Forza Italia Roberto Rosso e ha come relatrice Elena Maccanti della Lega, l’introduzione del limite di velocità a 20 chilometri orari (su piste ciclabili) e di 30 km orari sulle strade urbane (nelle aree pedonali massimo a 6 km orari). Inoltre il marciapiedi diventa off limits: in questi spazi i monopattini andranno portati a mano.

MONOPATTINI ELETTRICI, PARLAMENTO STUDIA LA STRETTA

Niente più sosta selvaggia, obbligo del giubbotto catarifrangente: è un’altra delle misure inserite nella proposta di legge che ha come scopo quello di regolamentare l’uso dei monopattini elettrici. Dopo aver fatto il loro ingresso in Italia poco prima rispetto al lockdown generale del marzo-aprile 2020, il monopattino elettrico ha cambiato il volto della sharing mobility. Lo ha spiegato l’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, sottolineando che “un veicolo condiviso su 3 è un monopattino“; i servizi in sharing – hanno proseguito dall’Osservatorio – realizzano numeri “senza precedenti proprio nell’anno della pandemia, e in 12 mesi (il monopattino, ndr) diventa il numero uno nel nostro Paese (anche quello più presente nelle città del Sud)“. All’esame di Montecitorio anche le relative sanzioni che, si legge nella proposta, “possono comprendere anche la rimozione del mezzo“.

