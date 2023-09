Monsignor Ghiberti è morto/ Era uno dei massimi esperti mondiali della Sacra Sindone

È morto a pochi giorni dal suo 89esimo compleanno, monsignor Giuseppe Ghiberti, presbitero, teologo e biblista italiano. Dopo aver dedicato la sua intera vita alla Chiesa, è diventato uno dei massimi esperti mondiali del “telo di Torino”, ossia la Sacra Sindone, pubblicando diversi libri sul tema. È stato inoltre presidente onorario della Commissione diocesana per la sindone e assistente ecclesiastico del Centro internazionale di sindonologia.

Ghiberti fu ordinato sacerdote a Torino nel 1957, dopo aver compiuto i suoi studi al seminario arcivescovile di Rivoli e poi a Roma alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Biblico. Infine, si era iscritto alla Facoltà teologica di Monaco di Baviera. Ghiberti è stato presidente dell’Associazione biblica italiana e, dal 1996 al 2007, membro della Pontificia Commissione Biblica, come ricorda VaticanNews.

Monsignor Ghiberti è morto a 88 anni

Giuseppe Ghiberti, teologo e biblista italiano, nel corso della sua carriera ha insegnato discipline bibliche neotestamentarie alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e all’Università Cattolica di Milano. È stato inoltre impegnato in campo ecumenico, diventando direttore delle riviste “Parole di vita”, “Rivista Biblica” e “Archivio Teologico Torinese”. Come ricorda Avvenire, per decenni è stato il riferimento degli arcivescovi di Torino Custodi della Sindone.

Portano la sua firma i lavori culturali che hanno aiutato a costruire l’immagine attuale della Sindone, dopo la controversa datazione medievale nel 1988. All’inizio degli anni ’90, formò una Commissione internazionale di scienziati – cattolici e protestanti, ebrei, agnostici, atei – per studiare quali fossero le migliori condizioni di conservazione. Nel 2002 arrivò il restauro integrale del Telo, portandolo alle condizioni attuali. Proprio don Ghiberti curò la preparazione della nuova teca, inaugurata dal cardinale Severino Poletto. Il monsignor è venuto a mancare nella Casa del Clero di Torino dove si trovava da alcuni mesi ricoverato.

