Montalto delle Marche, Marche/ Tra mare e montagna, un borgo medievale

Via a ad un nuovo programma sulla Rai. Si tratta di “Via delle storie”, format che ha lo scopo di far conoscere alcuni dei borghi più belli e allo stesso tempo dimenticati del nostro paese. Tra questi c’è proprio anche il Montalto delle Marche, che conta 1948 abitanti e ha una storia particolare. Il programma, in onda il 6 giugno alle 23.20 su Rai 1, racconta la storia di questi paesini, della loro evoluzione nel corso degli anni e dei loro abitanti. A condurre, Giorgia Cardinaletti: tra i protagonisti, anche il paese in provincia di Ascoli Piceno.

Il Comune di Montalto delle Marche è posizionato nella fascia che va dalla Costa Adriatica fino alla Catena dei Sibillini. Il paese è posto ad una distanza di venti minuti sia dal mare che dalla montagna. Il territorio comunale, esteso in una superficie di 34 km², ha un’altezza di 513 mt sul livello del mare. Il paese di Montalto ha tre frazioni: Porchia, Patrignone e un agglomerato urbano in in zona Valdaso. Le due frazioni di Porchia e Patrigonone sono paesi di origine medievale con torri e mura ancora esistenti. Inoltre nel centro del paese sono conservate 3 porte di ingresso. L’intero borgo medievale si suddivide in tre zone principali: il Cassero, la Peracchia e Piazza Umberto I.

Montalto delle Marche, cultura e arte

Nonostante Moltalto delle Marche sia un paese piccolino, non mancano i luoghi di interesse culturale. Nel paese è situato il museo archeologico di Montalto, ospitato nel palazzo dei Presidi, costruito su ordine di Papa Sisto V tra il 1587-1588 come sede al governo dello Stato di Montalto. Le collezioni del museo raccolgono reperti delle epoche preistoriche, paleocristiana e del periodo romano. Un altro museo del borgo è quello delle Carceri. Il sito culturale è costruito proprio sulle antiche carceri del Presidato Sistino e al suo interno ha arredi ricostruiti sulla base di un Inventarium del 1604.

Nel paese di Montalto c’è inoltre una Pinacoteca, ubicata all’ultimo piano del palazzo municipale. All’interno del luogo di interesse ci sono dipinti e opere di vario genere, come la collezione di medaglie d’oro di Papa Sisto V. Da menzionare inoltre il museo etno antropologico “L’ACQUA, LA TERRA , LA TELA”, allestito sempre nel palazzo municipale.











