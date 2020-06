“Montanelli razzista, comprò schiava 12enne eritrea”/ Sentinelli Milano “via statua”

Pubblicità

Ha sollevato non poche polemiche la lettera appello scritta dai Sentinelli di Milano ed indirizzata al sindaco Beppe Sala ed al consiglio Comunale del capoluogo lombardo, con la quale viene chiesta esplicitamente la rimozione della statua del giornalista Indro Montanelli presente nell’omonimo parco cittadino. “A Milano ci sono un parco e una statua dedicati a Indro Montanelli, che fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da schiava sessuale, durante l’aggressione del regime fascista all’Etiopia”, si legge nella missiva. I Sentinelli, oltre ad accusare il grande giornalista di razzismo, invitano anche ad intitolare il parco “a qualcuno che sia più degno di rappresentare la storia e la memoria della nostra città Medaglia d’Oro della Resistenza”. La lettera arriva dopo le proteste che si sono svolte anche a Milano in seguito alla morte choc dell’afroamericano George Floyd da un agente bianco a Minneapolis e viene citato anche quanto accaduto a Bristol, dove la folla ha abbattuto la statua di Edward Colston, considerato un commerciante di schiavi africani.

Pubblicità

“MONTANELLI RAZZISTA, VIA STATUA”: LE REAZIONI

La lettera pubblicata sulla pagina Facebook I Sentinelli di Milano, ha scatenato alcune reazioni politiche, a partire dal leader della Lega, Matteo Salvini, che ha prontamente tuonato: “Giù le mani dal grande Indro Montanelli! Che vergogna la sinistra, viva la libertà”. Ad intervenire, come riferisce Corriere della Sera, anche l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, la proposta “uno sfregio alla memoria del giornalista, Sala prenda subito le distanze”. Alcuni consiglieri del Pd si sono detti favorevoli a discuterne in aula anche se il capogruppo del partito Filippo Barberis ha ritenuto “incomprensibile dedicare tempo all’argomento in Comune in questa delicatissima fase dove dovremmo avere ben altre priorità e progetti. Sono molto lontano culturalmente da questi tentativi di moralizzazione della storia e della memoria che trovo sbagliati e pericolosi. Atteggiamenti che hanno a che fare più con la categoria della censura che della riflessione critica e che hanno ben poco a che vedere con la sensibilità della nostra città”. Secondo Matteo Forte di Milano Popolare i Sentinelli, autori della lettera-appello, sono i “talebani dell’antifascismo. Siamo in tempo di esami di maturità, ripassino la storia e scopriranno che nella città medaglia d’Oro della Resistenza il giornalista fu fatto prigioniero e condotto a San Vittore dai nazisti per poi essere liberato da patrioti cattolici”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA