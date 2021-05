Montaruli vs Gualmini: “Con Salvini no sbarchi”/ “Destra ha azzerato accoglienza”

Poi, un attacco diretto: “Siete stati voi ad azzerare qualsiasi possibilità di aggregazione. Il blocco navale è nato in guerra , è un’azione tecnicamente e giuridicamente impossibile da mettere in atto. Se Fratelli d’Italia e la Lega andranno in Europa e convinceranno i loro amici dei loro partiti a mettere in piedi un sistema d’accoglienza obbligatorio, saremo tutti felici”.

Di fronte alle parole pronunciate da Elisabetta Gualmini, Augusta Montaruli ha inteso replicare prontamente ai microfoni di “Tagadà”, seppur in maniera sintetica, dicendo: “Noi in realtà non siamo mai stati al Governo, ci sta quindi dando responsabilità che non abbiamo. Le posizioni della Destra sono note? Allora ricordo che quando c’è stato un ministro dell’Interno che non fosse Lamorgese ( Matteo Salvini , ndr), gli sbarchi non c’erano. Con voi, invece, sono ripartiti, fino a raggiungere il picco che c’è in queste giornate”. Per rincarare poi ulteriormente la dose nei confronti della collega-rivale: “Ogni volta che c’è uncome voi al Governo e che tratta in maniera buonista il tema dell’immigrazione clandestina, questo di fatto sorride a un trafficante di uomini e a me non sta bene stare qui a fare sorrisi ai trafficanti di uomini o a vedere il suo che ci attribuisce responsabilità che a noi in verità neppure competono”.