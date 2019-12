Montella esonerato dalla Fiorentina/ L’addio del tecnico: “Errori di tutti, ma…”

Come vi abbiamo raccontato, Vincenzo Montella non è più l’allenatore della Fiorentina. L’Aeroplanino è stato esonerato dopo il pesante ko interno contro la Roma, l’ennesima sconfitta registrata nelle ultime settimane. Il tecnico ha salutato l’ambiente gigliato con un lunghissimo post su Instagram, celebrando una piazza e una tifoseria che resteranno per sempre nel suo cuore. L’ex Roma e Sampdoria ha tenuto a sottolineare: «Sono stati commessi degli errori. Da me, dal mio staff, da chi scende in campo. Ma probabilmente non solo da noi. Avrei voluto una squadra di calciatori fatti, mista a giovani di talento. Ma l’indicazione era di puntare sui ‘nostri’ giovani e su calciatori esperti. E forse proprio alla luce di questo nessuno mi ha mai chiesto nulla, nessuno ha mai posto un obiettivo stagionale: nè la proprietà, nè i dirigenti».

Vincenzo Montella ha ribadito che questo era un anno di transizione per la Fiorentina e che gennaio sarebbe stato il mese ideale per rivedere la rosa, così da alzare il livello di competitività. L’Aeroplanino ha poi esternato la sua amarezza per l’esonero: «Sarei un bugiardo se dicessi che non mi dispiace lasciare un percorso a metà, perché sono convinto che con qualche correzione, nel girone di ritorno, avremmo fatto meglio. Lo dimostra il rendimento della squadra, quando al completo». Montella ha poi aggiunto: «Auguro il meglio al mio successore, al presidente Commisso, uomo straordinario, a Joe Barone, sempre disponibile, leale e innamorato della Fiorentina, e al resto dei dirigenti. Oggi è giusto che sia io a pagare, a fare da parafulmini. E va bene così. Ho le spalle larghe».

