Fiorentina, Vincenzo Montella esonerato/ Chi sarà il prossimo allenatore? I candidati

E’ ufficiale, Vincenzo Montella è stato esonerato dalla Fiorentina. La comunicazione è giunta pochi minuti fa da parte della stessa società toscana, che ha pubblicato un breve comunicato in cui si legge: “ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra”. Quindi la società spiega il motivo dell’esonero: “L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore”. Il comunicato si conclude con un ringraziamento nei confronti di Montella e del suo staff, con gli auguri per il proseguo della carriera. “Il Club viola – si legge ancora – comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”.

FIORENTINA, VINCENZO MONTELLA ESONERATO: SOLO 17 PUNTI OTTENUTI

La decisione era già stata presa ieri sera, al termine della sconfitta della Fiorentina all’Artemio Franchi contro la Roma per uno a quattro. Una scelta che non può che essere condivisa quella della dirigenza, anche perchè la classifica della Viola parla chiaro, solo 17 punti in altrettanti turni giocati, in quattordicesima posizione, e a meno uno dalla zona retrocessione qualora il Brescia battesse il Parma domani pomeriggio. Otto le sconfitte, contro quattro vittorie, e un gioco a volte lacunoso nonostante la rosa della Viola venga considerata di qualità. A questo punto si attende il nome del prossimo tecnico, e sono tanti quelli circolanti negli ultimi giorni, a cominciare dal grande ex Cesare Prandelli. In coda, poi, i soliti Iachini, Ballardini, senza dimenticarsi del sogno Spalletti, ma servirebbe in quest’ultimo caso un importante sforzo economico.

