DIRETTA TURRIS CROTONE, LONGO PER TORNARE A VINCERE

La diretta Turris Crotone è stata anticipata alle 15,00 di sabato 14 dicembre 2024 e si giocherà per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C. La sfida è tra due formazioni che vivono periodi opposti e con una classifica completamente diversa che rende la partita poco equilibrata sulla carta.

La Turris di Conte è al diciannovesimo posto in classifica con 11 punti messi a segno e una serie di nove partite senza vittoria tra cui due sconfitte nelle ultime due. Meglio il Crotone che si trova nono in classifica ed in piena zona playoff nonostante la sconfitta nell’ultima giornata contro la Casertana per 2 a 3.

DIRETTA TURRIS CROTONE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Turris Crotone sarà necessario un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno il match. Inoltre, potrete seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi lo svolgimento della partita con aggiornamenti costanti.

TURRIS CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni prima di entrare nel vivo della diretta. La Turris di Conte andrà in campo con un 3-4-2-1 con Marcone tra i pali ed una difesa formata da Esempio, Ricci e Cocetta. Boli e Pugliese saranno i due esterni di centrocampo con Morrone e Castellano in mediana. A completare il tridente offensivo ci penseranno Parodi, Ekuban e Onofrietti.

Difesa a quattro, invece, per il Crotone di Longo che andrà in campo con Guerini, Armini, Di Pasquale e Giron a difendere la porta di D’Alterio. Gallo e Schirò saranno i due mediani mentre sulla trequarti agiranno Silva, Tumminiello e Oviszach a sostegno dell’unica punta Gomez.

TURRIS CROTONE, LE QUOTE

Vediamo anche quali sono le quote in vista della diretta Turris Crotone utilizzando le proposte di PokerStars. Gli ospiti partono nettamente favoriti ed un loro successo è dato a 1,44 contro il 7,00 per i campani e il pareggio X che arriva fino a 3,80.