Montella esonerato?/ L’allenatore della Fiorentina rischia dopo il ko contro la Roma

Vincenzo Montella esonerato per il ko contro la Roma? L’allenatore della Fiorentina rischia veramente di essere allontanato dopo la brutta sconfitta rimediata contro la sua ex squadra, un 1-4 che sarà difficile da dimenticare. Per i viola ora la classifica si fa molto complicata con la zona retrocessione che è lì dietro ad appena 4 punti. Nelle ultime 5 partite Montella ha raccolto solo un punto, proprio quello che la settimana scorsa contro l’Inter, grazie a un gol di Vlahovic al 93esimo, gli aveva permesso di salvare capra e cavoli. La viola non vince una gara addirittura dal 30 ottobre, quando arrivò un incoraggiante 2-1 in casa del Sassuolo. Da allora sono arrivate 5 sconfitte e 2 pareggi, troppo poco per una squadra costruita per provare l’assalto all’Europa League.

Montella esonerato? Le alternative per la panchina della Fiorentina

Vincenzo Montella rischia seriamente di essere esonerato e iniziano a moltiplicarsi le alternative per la panchina della Fiorentina. La possibilità più romantica è quella di un ritorno di Cesare Prandelli, reduce dalla salvezza conquistata col Genoa la scorsa stagione, e che ha guidato i toscani dal 2005 al 2010. Al suo fianco, si vocifera, potrebbe arrivare un’altra leggenda e cioè quel Gabriel Omar Batistuta che dal 1991 al 2000 con la maglia dei viola aveva segnato 168 reti in 269 partite. Attenzione alle alternative perché non sono da escludere anche delle possibili sorprese. Tra queste quella di un altro ex calciatore della viola, quell’Emiliano Bigica che sta facendo molto bene da allenatore della Primavera proprio della Fiorentina.

