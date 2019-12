Monteu da Po, chiesa chiusa: “Non ho i soldi per le bollette”/ L’appello del parroco

Rischia la chiusura la chiesa di San Giovanni Battista, a Monteu da Po, sul confine con la provincia di Asti (Piemonte). Il Parroco locale, don Piero Massaglia, non riesce più ad andare avanti per mancanza di fondi: «Non ho i soldi per pagare le bollette – le parole riportate dall’edizione online de La Stampa – così non riesco più ad andare avanti». Da giorni la chiesa è al freddo a causa di un debito di 6 mila euro che lo stesso parroco non è riuscito a pagare. E così, quell’edificio sacro che sorge in un comune di 845 anime, rischia definitivamente la chiusura. «Per viverci andrebbe ristrutturata – aggiunge don Piero – ma i soldi sono pochi e ho anche qualche difficoltà a mettere gasolio nella mia auto. Sa con uno stipendio di appena mille euro… Le poche offerte non riescono a coprire le spese anche perché qui i fedeli rappresentano una minoranza: circa l’8% della popolazione». Il prete si trova presso la comunità dal 2005 ma vive a Cocconato d’Asti in quanto la casa parrocchiale è inagibile.

MONTEU DA PO, CHIESA CHIUSA A NATALE: “QUALCHE PRIVATO CI AIUTI”

«Chiedo che qualche privato ci aiuti. Servirebbe l’intervento di un benefattore perché la chiesa ha bisogno di un restauro. Qualcuno salvi il patrimonio religioso e culturale di questa piccola Comunità». L’altare si sgretola sempre più, sulle pareti si notano cavi della luce contro ogni norma di sicurezza, e mancano i servizi igienici per i fedeli. Per di più la chiesa è stata oggetto di due furti negli scorsi anni: nei primi settanta è stata rubata la statua della Madonna del rosario dall’altare della navata sinistra; mentre nel 2006 sono stati portati via dal battistero risalente al ‘600, i pannelli con le figure scolpite. Nonostante queste enormi difficoltà, don Piero Missaglia è riuscito comunque ad andare avanti, coinvolgendo anche i ragazzi locali, autori di un bel presepe che è stato posizionato sotto l’altare. Le funzioni, fino ad oggi, sono state garantite, ma ora rischiano di scomparire.

